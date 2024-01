Rating: Gran Hermano acaparó la audiencia con el debate con Carla "Chula"

Gran Hermano, con Santiago del Moro en Telefe, fue el programa con mayor rating del martes, gracias al debate que hubo con Carla "Chula", quien se retiró por decisión propia de la casa más famosa del país.

La influencia de Gran Hermano es tan grande que cuando los exparticipantes van a otros canales, inmediatamente sube el rating de esas señales. Así sucedió en la noche del martes en Bendita, con Beto Casella en El Nueve.

La presencia de "Cata", la última eliminada de Gran Hermano, subió el rating de Bendita hasta 4,6 puntos, apenas un punto por debajo de Telenoche, el ciclo de infoentretenimiento de eltrece.

Escape perfecto, con Iván de Pineda en Telefe, se impuso en la franja siguiente del horario estelar de la TV abierta porteña, con 12,3 puntos; seguido por Los 8 escalones del los tres millones, con Guido Kaczka en eltrece, que registró 7,2 puntos.

En una nueva noche para el olvido, Bailando, con Marcelo Tinelli en América, empezó con 6,3 puntos, pero cuando empezó Gran Hermano, comenzó a caer hasta un humillante registro de 3,8 puntos.

Gran Hermano comenzó con 17,2 puntos y llegó a un pico de 19,3 puntos, y llegó hasta cuadruplicar la audiencia de su competidor directo en la última franja de la noche, Buenos chicos, que en eltrece marcó apenas 4,2 puntos.

Carla "Chula" se despidió de Gran Hermano con un discurso

Carla "Chula" abandonó el martes la casa más famosa del país. Entre lágrimas, la comerciante se despidió de sus compañeros de Gran Hermano para reencontrarse con sus hijos y su familia.

Tras poco más de un mes en el ciclo, llegó el día que Carla ansiaba: volver a ver a sus hijos. Envuelta en lágrimas y con la emoción a flor de piel, la oriunda de la ciudad de Villa Adelina, en el norte del Gran Buenos Aires, se paró frente a todos y, a pedido de Del Moro, se dirigió a sus compañeros.

Así, comenzó a opinar sobre cada uno y darles unas palabras de aliento para que pudieran afrontar el resto de los meses en el ciclo. Con la voz quebrada, Carla empezó a hablarle a Alan.

"Sos un amor, sos buena persona, noble, sensible, te deseo lo mejor, pasala bien, brillá lo que puedas. Tratá de ampliar tus vínculos", le dijo. Luego, la comerciante habló de Florencia, Bautista, Sabrina, Nicolás, Martín Ku y Lisandro.

Sin embargo, la emoción creció aún más cuando llegó el turno de describir a Agostina, una de las compañeras de su grupo, Las furiosas: "Hermosa de mi corazón, Agos es una bomba atómica, es tan buena, sincera, sensible, tan buena amiga, graciosa, bonita y sexy. Te va a ir bárbaro, sos una laburadora. Me llevo una amigaza de acá".

Con los ojos llorosos, Carla siguió con Juliana: "Furi, todos lo sabemos, tenés unos ojos de perro bueno, ojos turquesa. Con esos ojos bellos que tiene Juli pide afecto. Juli es una furia y es tan buena, sensible,afectiva. Juli tiene todo, es histriónica, baila hermoso, es graciosa, tiene una impronta, es versátil, tenés todo para trabajar en lo que quieras. Te va a ir bien y vas a poder comprarte tu lavarropas".

Cambios en Gran Hermano: ¿quién es el líder de la semana?

Los participantes de Gran Hermano compitieron el martes por el nuevo liderazgo de la casa. Previamente, en una cuestión de azar, dos quedaron fuera de la competencia. Agostina atendió el teléfono rojo y se le pidió que eligiera un compañero. Se decidió por Nicolás, y se anunció el castigo para ambos.

La prueba, que consistía en desenredar una serie de bloques terminó con cuatro finalistas: Denisse, Sabrina, Lisandro y Joel. Con mucho suspenso, hasta último momento el asesor financiero y el azafato iban cabeza a cabeza, hasta que por último el participante de pelo largo logró imponerse.

De esta manera, por otra semana más, el poder continuará en manos del grupo "Imperio chino". Hasta ahora, la única jugadora en placa es Lucía, quien atendió el teléfono rojo y recibió la noticia.

El panel de Gran Hermano atacó a Carla "Chula"

Los miembros del panel del debate de Gran Hermano criticaron a Carla "Chula" por su acción en el programa al que quieren acceder miles de personas. "Chula" vio el video de cómo fueron sus días dentro de la casa llena de críticas contra sus compañeras y luego señaló: "Realmente fui dura con las críticas... Estaba muy aburrida, por eso me ponía muy filosa y me potenciaba con las chicas" de Las furiosas, se justificó.

Gastón Trezeguet le contestó con un duro mensaje: "Chula, habría que hacerse cargo un poco. Dejame decirte una cosa porque yo nunca sentí vergüenza ajena en este programa. Sin embargo, la forma en la cual vos te vas del programa y no solo eso, sino que le sacás la posibilidad a una persona de formar parte. Con todo los que nosotros vivimos: desde gente que me ha esperado en la casa y en el trabajo, hasta gente que me mandó videos pidiendo por favor para ingresar a la casa".

El panelista agregó: "La forma en la que vos abandonás esto a un mes del programa, no solo me da vergüenza ajena. Como vos te dirigiste a las personas dentro de la casa, también te dirigiste a la producción y a Gran Hermano. Con una falta de respeto que, mientras vos hacías tu papel de quinceañera desquiciada en la casa, la gente de producción te compraba papel higiénico y contenía a tu familia. Entonces un poco de respeto, no solo con Gran Hermano, sino con vos, porque el papel que hiciste es triste".

En su defensa, Carla respondió: "A mí me pegó rarísimo el programa, pensé que lo iba a sostener, pero estaba muy aburrida. Entonces, un poco sostuve criticando. Es la realidad. Todo lo que dije de cada uno de ellos es realmente cierto".

Sol Pérez también la criticó: "¿Sabés qué siento? Que entraste a vender tu comercio, utilizaste Gran Hermano y saliste cuando había un montón de chicos desesperados por ingresar a Gran Hermano, porque es el programa más importante que tiene la tele".