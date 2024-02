Paliza de Gran Hermano en el rating con la placa de nominados

Gran Hermano, con Santiago del Moro en Telefe, arrasó en el rating del miércoles en la TV abierta porteña, con una gala de nominación que volvió a su formato tradicional de voto negativo.

El horario estelar del último día de enero comenzó con números bajos en la TV abierta, porque parte de la audiencia migró a las señales pagas de noticias por el debate del proyecto de ley ómnibus en la Cámara de Diputados.

Telefé noticias encabezó el rating pero con 8,5 puntos, por debajo de su promedio habitual. Telenoche, en eltrece, apenas tuvo 5,3 puntos de rating.

C5N llegó a tener 4,3 puntos, por arriba de Bendita, con Beto Casella en El Nueve, con 3 puntos; y LAM, con Ángel de Brito en América, con 2,6 puntos.

Escape perfecto, con Iván de Pineda en Telefe, dominó la franja siguiente con 12,2 puntos. Los 8 escalones de los tres millones, con Guido Kaczka, tuvo apenas 6,1 puntos.

Gran Hermano comenzó con 17 puntos y llegó a un pico de 18,1 puntos. Los 8 escalones repuntó hasta una cota máxima de 7,6 puntos. Durante su emisión, el ciclo de Telefe duplicó la suma del rating del resto de los canales de la TV abierta.

Gran Hermano: así quedó conformada la nueva placa de nominados

Los participantes de Gran Hermano entraron el miércoles al confesionario para nominar a sus compañeros, y generaron una gran sorpresa en la conformación de la placa de nominados.

Tras la doble eliminación del lunes, cuando Denisse y Alan salieron del programa por el voto positivo de la audiencia, "El chino" se convirtió una vez más en líder de la semana.

Quien picó en punta con mayor cantidad de votos fue Juliana "Furia" con 9, seguida de Agostina con 7, Federico "Manzana" con 5, y Sabrina, Lisandro, Emmanuel, Joel y Nicolás con 4 votos, cada uno.

Martín deberá salvar el jueves a uno de sus compañeros y sumar a otro a la lista de nominados. Esta semana volvió a ser una nominación negativa, por lo que los jugadores votaron a quienes quieren que se vayan del ciclo.

Gran Hermano: la táctica agresiva de "Manzana"

Uno de los que modificó radicalmente su táctica esta semana en Gran Hermano fue "Manzana", quien decidió enfrentar a toda la casa el mismo día de la gala de nominación.

Después de leer y reflexionar por el mensaje de su madre ("Despertá"), el cantante de RKT decidió dar un giro de 180° y abandonar su postura pacífica. Por esa razón, minutos antes de que los participantes fueran al confesionario decidió dirigirse al resto de sus compañeros y decirles lo que realmente pensaba.

"Silencio por favor. Lo que tengo para decir es un mensaje general que puede caer mal o bien. El día que entré sabía que entraba jugando solo y eso es lo que hice todo este tiempo. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear contra el que tenga que hacerlo. Si tengo que armar quilombo lo voy a armar", desafió.

Federico continuó su discurso, hizo referencia a la palabra de su madre y reveló en quiénes confía dentro de la casa más famosa del país.

"Con cada uno voy a tener una charla y le voy a decir todo lo que pienso, malo o bueno. Me llevo bien con todos, pero mostré poco de lo que soy afuera. Gracias mamá por abrirme los ojos y saber quiénes son los que están al lado mío por interés o conveniencia y lo tengo claro. Solamente confío en tres personas: Joel, Nicolas y Emmanuel", dijo.

Luego, atacó a Juliana, con quien había tenido un cruce en las primeras semanas del juego. "A vos Furia, adoro nuestra relación, pero aún así, no olvido pero perdono. Recuerdo cuando me dijiste 'Manzana falso'. Hoy está todo bien, pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y me toque pelear, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance y con el poder que tengo afuera te tenga que sacar a la chota", sostuvo.