Canva Pro es una conocida plataforma de diseño gráfico, que permite crear (o utilizar plantillas ya creadas) para facilitar la producción de presentaciones audiovisuales, publicaciones para redes sociales, infografías, currículum, invitaciones, logos, entre otras posibilidades.

Pese a que no es de las más recomendadas entre los diseñadores gráficos especializados, se trata de una herramienta que facilita este tipo de creaciones y puede abaratar varios costos para quienes se dedican al marketing o a los negocios por internet.

Cómo usar Canva Pro sin pagar un peso

Además de su versión gratuita, Canva (que también cuenta con su app para celular) ofrece la posibilidad de pagar una sucripción por mes para acceder a una biblioteca de herramientas y contenidos más amplia. La versión pro también permite el trabajo con otras personas en tiempo real y la posibilidad de descargar archivos sin marca de agua y con fondo transparente.

En este contexto, una joven reveló cómo utilizar esta plataforma sin abonar la sucripción en cuestión.

"La cantidad de plata que perdí con Canva Pro. No lo puedo creer", se lamenta Mai Luna, especialista en marketing y creación de contenidos digitales. Y recordó: "Hace unos días me comentaron que me fije lo que era 'Canva Estudiantes'. Sabía que existía, pero nunca me avivé. Me lo daba la facultad (yo voy a la UADE) y por colgada perdí un montón de guita".

Luego, explicó: "Entré a la página de Canva y hay un montón de personas que pueden usar Canva gratis. Es tan fácil como elegir la opción de 'acceder con el correo de la facultad' y aplicar el código -que en este caso proporciona la universidad-".

Estudiantes, docentes y algunas empresas pueden acceder a la versión premium de Canva sin abonar la suscripción.

Para acceder, el o la estudiante deberá contar con un correo finalizado en ".edu" o ".edu.co", en donde recibirá el código en cuestión para luego aplicarlo. Al acceder a Canva Estudiante, el usuario tendrá disponibles las mismas herramientas que en la versión paga.

Cabe destacar que hoy, la suscripción anual para Canva cuesta 54,99 dólares y la mensual, u$s6,49.

Cabe destacar que no todos los centros educativos ofrecen esta opción. Sin embargo, Canva también ofrece su versión premium a docentes (adjuntando su recibo de sueldo o título) y a determinadas empresas, que cuenten con un convenio con la plataforma.