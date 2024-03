Buenos Aires, Febrero 2024 - El grupo del cual forma parte la cadena hotelera Loi Suites Hoteles (Loi Suites Recoleta, Loi Suites Esmeralda, Loi Suites Iguazú, Loi Suites Chapelco y Loi Flats Nequén) cuenta con más de 60 años de trayectoria en distintas industrias del país como la construcción y comercialización de edificios (Loitegui), la producción de cerámica roja en Tandil (Loimar) y agronegocios en la provincia de Entre Ríos.

La designación de Juan Andrés Trussi como Gerente General del grupo representa una apuesta de la compañía al crecimiento de sus distintas unidades de negocio. Tras desempeñarse como gerente General de la cadena hotelera en los últimos años y llevar adelante un proceso de profesionalizacion importante, asume hoy la dirección de las demás unidades del grupo para potenciar su crecimiento y alinearlas bajo una gestión unificada.

Juan Andrés Trussi pertenece a Grupo Loi desde hace más de 20 años.

"Me enorgullece asumir esta nueva posición dentro del grupo al cual pertenezco desde hace más de 20 años. Dentro de Loi crecí, aprendí y adquirí la experiencia con la que cuento al día de hoy, lo que me permite afrontar los desafíos de gerenciar no solo los hoteles sino de sumar otras unidades con el objetivo de seguir desarrollando los diferentes negocios, sosteniendo el nivel de calidad que caracteriza a Loi", expresó Juan Andrés Trussi.

Grupo Loi, de capitales nacionales, pertenece mayoritariamente a la familia Loitegui cuyos integrantes forman parte de su directorio desde sus inicios. Entre las distintas empresas que lo componen emplea a más de 570 trabajadores distribuidos en las provincias de Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires y Neuquén.