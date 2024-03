El mes de abril dejará la vara muy alta en materia de feriados, ya que arranca nada menos que con el fin de semana largo de 6 días que se incluyó en el calendario oficial de 2024.

Pero una vez finalizado ese período atípico con un descanso de casi una semana de duración, no habrá otros feriados en abril de 2024 y habrá que esperar 28 días para tener otro feriado, ya en mayo.

Lo que si abunda en abril de 2024 son fechas clave del calendario, consagradas como días no laborables que aplican a ciertas comunidades de la población argentina.

Te contamos cuáles son todos los feriados de abril, los días no laborables y a quiénes aplican, y cuántos fines de semana largos quedan en el año.

Feriados de abril 2024

Como dijimos, el mes arranca con un mega fin de semana largo de 6 días. El mismo se debe a los dos feriados de Semana Santa, que este año cayeron en marzo, combinados con un fin de semana tradicional, y ya en abril, un feriado por fines turísticos y un feriado nacional inamovible.

Así es que en abril el día lunes 1 se determinó como feriado por fines turísticos. De hecho, es el primero de los tres feriados por fines turísticos que determinó para este año la gestión de La Libertad Avanza, de manera de generar fines de semana extendidos que permitan movilizar el gasto de las personas en ocio y turismo, y potenciar así la actividad de esos sectores de la economía en temporada baja.

Todos los feriados y días no labrables de 2024

Los otros feriados por fines turísticos para este año serán:

El viernes 21 de junio

El viernes 11 de octubre

Volviendo a los feriados de abril, el único que es nacional e inamovible en ese mes será el martes 2, cuando se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Esta fecha fue establecida en el calendario nacional como feriado recién en el año 2000, recordando una jornada particular del conflicto del Atlántico Sur que enfrentó a la Argentina con el Reino Unido.

Se tomó la fecha del 2 de abril porque en ese día en 1982 la dictadura cívico-militar que gobernaba en la Argentina inició el desembarco de tropas en las islas Malvinas, que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833.

El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños.

Los feriados de abril incluyen el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Recordar esta fecha con un feriado nacional tiene por objetivo honrar a los soldados muertos en esa guerra, conocer los hechos históricos relacionados con Malvinas, informar sobre la situación actual de las islas y sobre los reclamos argentinos.

Días no laborables de abril 2024

Si bien no abundan los feriados en el calendario de abril 2024, si habrá varios días no laborables. Los mismos no corresponden a toda la población sino a algunas comunidades particulares.

Un día no laborable no es como un feriado, ya que se paga compensación simple a los empleados si trabajan ese día. En un día feriado el descanso es remunerado y puede ser compensado con otro día de descanso sustitutorio o con el pago correspondiente a la labor realizada ese día.

En abril habrá 5 días no laborables, que son los siguientes:

Miércoles 10 , por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán

, por la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Martes 23 y miércoles 24, por los dos primeros días de la Pascua Judía

y por los dos primeros días de la Miércoles 24 , por el día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos

, por el día de acción por la entre los pueblos Lunes 29 y martes 30, por los dos últimos días de la Pascua Judía

Cuáles son los días no laborables de abril 2024 y a quiénes corresponde disfrutarlos

La Pascua Judía es la fiesta religiosa de esa comunidad con la cual se conmemora el fin de la esclavitud del pueblo hebreo en Egipto.

El Pésaj es una de las festividades más importantes en los hogares judíos en la Argentina. Está cetrada en torno a la reunión de la familia para la cena, y el ritual se llama Séder (significa "orden").

Muchas costumbres de esta celebración recuerdan el éxodo y la liberación de Egipto hace unos 3.200 años cuando, guiados por Moisés, salieron del imperio entre los siglos XIV y XIII a.C.

Sin embargo, ninguna de las actividades en torno a la Pascua Judía configuran un día feriado, sino que se interpreta como un día no laborable para aquellos trabajadores y trabajadoras que profesan esa fe, de acuerdo al artículo 2 de la Ley 27.399 de Establecimiento de Feriados y Fines de Semana Largos.

De la misma manera, se estableció que el Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos (miércoles 24 de abril) es un día no laborable de acuerdo a la Ley Nº 26.199, dictada en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio a manos del Imperio Otomano entre el 23 y 24 de abril de 1915.

Cientos de intelectuales, profesionales, religiosos y ciudadanos destacados fueron arrestados y deportados para ser posteriormente asesinados. Se calcula que las víctimas fatales fueron más de 1.500.000 personas pertenecientes al pueblo armenio.

En ese caso, los empleados, funcionarios de organismos públicos y los alumnos de origen armenio quedan autorizados a disponer libremente de los días 24 de abril de todos los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen en conmemoración de la tragedia que afectó a su comunidad.

Luego de abril, al calendario argentino le quedarán dos fines de semana largos para hacer escapadas turísticas

¿Cuántos fines de semana largos quedan?

Después del descanso icónico de 6 días, al calendario oficial 2024 del Ministerio del Interior le quedan 2 fines de semana largos. A saber,

Desde el 15 de junio al 17 de junio : fin de semana largo de 3 días

: fin de semana largo de 3 días Desde el 16 de noviembre al 18 de noviembre: fin de semana largo de 3 días

Serán las últimas oportunidades del año para aprovechar los feriados y hacer alguna escapada turística para descansar y disfrutar.