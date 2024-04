El impuesto al sello por compras con tarjeta de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires no rige más. Cómo se devolvió el importe a los consumidores

Los usuarios de tarjetas de crédito en Capital Federal recordarán que hasta el 2023 pagabas por sus compras con esos plásticos un impuesto que cobraba el Gobierno de la Ciudad, llamado impuesto de sellos.

El mismo fue un impuesto que sumó la administración porteña en 2021, cuando estaba en manos de Horacio Rodríguez Larreta, para compensar los ingresos que había perdido la Ciudad cuando le quitaron puntos de coparticipación.

En aquel entonces, el intento del gobierno del PRO para recuperar por la vía judicial esos fondos había fallado y fue entonces que Larreta decidió aplicar el impuesto de sellos a las compras hechas con tarjetas de crédito de los residentes de la Ciudad de Buenos Aires. El gravamen era de 1,2% del resumen mensual.

En 2023, tras obtener un fallo favorable en la Justicia para recuperar los fondos de coparticipación que le habían quitado, el gobierno porteño dejó de cobrar ese impuesto de sellos a los usuarios de tarjetas de crédito. Se habló incluso de un proyecto de ley para una devolución de los fondos percibidos a los contribuyentes.

¿Cuánto se debía percibir por la devolución del impuesto a las compras con tarjeta de crédito? ¿Y cómo registrarse para obtener la devolución?

Cómo se calculaba el impuesto al sello

Como mencionamos, el impuesto de sellos era un recargo que se cobraba a los pagos realizados con tarjeta de crédito. La alícuota era del 1,2 por ciento del total.

El impuesto se aplicaba sobre los cargos y débitos realizados con tarjeta de crédito, excepto los saldos remanentes de liquidaciones o los resúmenes correspondientes a períodos anteriores, y se generaba al momento de la emisión de la liquidación o resumen.

¿Qué pasó con la devolución del impuesto al sello?

En marzo de 2023 la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno nacional devolver los fondos de la Coparticipación al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) y estableció que el coeficiente de CABA debía ser, a partir de entonces, del 2,95%. En consecuencia, las autoridades porteñas decidieron dejar de cobrar ese impuesto, que como habían mencionado, era solo temporario y como paliativo de la pérdida de fondos coparticipables.

Cuando se determinó que no se cobraría más este importe, también se había decidido devolver a los consumidores lo recaudado por el impuesto al sello de las tarjetas de crédito cobrado entre el 22 de diciembre de 2022 y el 10 de marzo de 2023.

Para ello, el gobierno iba a enviar un Proyecto de Ley a la Legislatura porteña. El plan era que los usuarios vieran reintegro de estos importes reflejados en el resumen de las tarjetas de crédito emitidas en la Ciudad de Buenos Aires.

No obstante, al día de hoy todavía el gobierno nacional no cumplió con el fallo de la Corte y no se le devolvió a la Ciudad los puntos del Fondo de Coparticipación que le habían quitado, dando origen al mencionado gravamen a las compras abonadas con tarjeta de crédito.

Pese a ello, el 7 de marzo de 2023 se decidió eliminar el impuesto y el 9 de marzo el proyecto de ley fue aprobado por la Legislatura porteña. La medida entró en vigencia un día después.

Por eso, el año pasado la Ciudad anunció que se hará cargo del costo financiero de esta medida retroactiva, que será de aproximadamente 11.000 millones de pesos: en total se reintegrarán "11 mil millones de pesos que van a volver a los bolsillos de la gente", dijo el entonces Jefe de Gobierno, quien además ese año se postuló como candidato a Presidente.

"El monto final varía mucho de persona a persona y depende del gasto con tarjeta de crédito que cada uno haya hecho. En promedio, son alrededor de 3.200 pesos por tarjeta que habías pagado y ahora se devuelven", detalló.

Cómo recuperar el impuesto a las compras con tarjetas de crédito

Según informó oportunamente la Ciudad de Buenos Aires, no sería necesario realizar ningún trámite ni registrarse de ninguna manera para percibir la mencionada devolución del impuesto al sello, cobrado entre 2022 y 2023 a los usuarios porteños de tarjetas de crédito.

La devolución del dinero se debe haber reflejado en el resumen mismo de la tarjeta de crédito bajo la forma de saldo o crédito a favor, para utilizar luego en el pago de la misma.

Esto siempre que entre el período mencionado los consumidores hubiesen realizado compras abonadas con tarjetas de crédito que implicaran en consecuencia el cobro del gravamen.

Qué otras provincias cobran impuesto al sello

Hasta 2022, además de la Capital Federal, había otras provincias que cobraban impuesto al sello en los resúmenes de la tarjeta de crédito. A saber:

Córdoba y Mendoza , con una alícuota de 1,5%

, con una alícuota de 1,5% La provincia de Buenos Aires, Chubut y San Luis, con 1,2%

con 1,2% Tucumán , con 1%

, con 1% Jujuy , 0,1%; San Juan , 0,44%, y Tierra del Fuego , con 0,6%,

, 0,1%; , 0,44%, y , con 0,6%, Entre Ríos , con una alícuota de 1%

, con una alícuota de 1% Formosa, con 0,3%

con 0,3% Santa Fe, 0,1%

Por su parte, en la provincia de Río Negro se cobraban 195 pesos por el contrato de la tarjeta y por cada una de sus renovaciones.

En paralelo, existen varios fallos de la jurisprudencia que rechazan la aplicación de impuesto al sello en los resúmenes de la tarjeta de crédito. Uno de ellos, de hecho, aplica a a Ciudad de Buenos Aires. Los otros casos fueron en la provincia de Tucumán (causa Citibank, del 23/10/2012) y en la de San Luis (causa Banco Galicia, del 18/6/2009)

En ese contexto, al menos hasta el momento, no se habló sobre reestablecer el impuesto al sello en las tarjetas de crédito emitidas en CABA, pese a que el gobierno nacional no restituyó al GCBA los fondos de coparticipación que dieron origen a esa medida en 2021.