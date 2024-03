Quién es Julio Cordero, el designado por el Gobierno para la Secretaría de Trabajo

El Gobierno oficializará como secretario de Trabajo a Julio Cordero, abogado laboralista del Grupo Techint y vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), tras el despido de Omar Yasín.

El abogado con perfil proempresarial ocupará el cargo de Yasín, luego del "error" cometido en el aumento salarial del 48% en los cargos del Poder Ejecutivo.

Cordero es delegado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la parte empleadora de la Argentina, y además vicepresidente del Instituto Derecho Social y del Trabajo. También, se desempeña como asesor de grandes empresarios del país.

El futuro secretario de Trabajo participó de la redacción del capítulo de reforma laboral del mega DNU 70/2023 de desregulación estatal que el Presidente presentó a fines del año pasado, apartado que se encuentra trabado en la Justicia.

Es responsable del departamento jurídico del Grupo Techint y hombre de extrema confianza de Paolo Rocca. En los inicios de la gestión de Milei sonó para ocupar la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales (DNAS). Hoy por hoy, la relación con Rocca lo posiciona, pero no se sabe cuánto lo puede condicionar su tarea como ex coordinador del equipo de campaña de Patricia Bullrich en materia laboral, donde se encargó del diseño de los planes de una posible reforma laboral para la excandidata presidencial.

Cordero ganó notoriedad cuando planteó que los trabajadores no tienen demasiado que hacer con el tiempo libre si se consigue la rebaja en la cantidad de horas de trabajo. En un plenario del Congreso, donde se discutía la carga horaria, declaró: "Yo limito la jornada, entonces ustedes tienen que trabajar menos. ¿Para qué? O sea, está mal trabajar? ¿Estamos en contra del trabajo? ¿Para qué? ¿Para ir afuera a hacer qué?".

Hace pocas semanas tuvo un cruce con uno de los cotitulares de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Daer, en el marco del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La salida de Omar Yasin

Yasín fue apartado de su cargo luego del "error" cometido en el aumento salarial del 48% en los cargos del Poder Ejecutivo

El presidente Javier Milei anunció la semana pasada que despedía al secretario de Trabajo, Omar Yasín, luego de que este instrumentara los aumentos de sueldo en los cargos del Poder Ejecutivo.

"El consenso era que teníamos que quedar con los sueldos congelados", planteó en declaraciones formuladas a La Nación +.

Tras el escándalo generado a raíz de los incrementos contemplados en un decreto que llevaba la firma de Milei, el mandatario explicó: "En el mes de enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos a lo que vendría a ser el personal jerárquico. A los cargos políticos no se les dio el aumento, lo que sucede es que se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y se dispara un decreto que había enviado Cristina Kirchner que señalaba que estos puestos jerárquicos no podían ganar menos que las personas que están por debajo en la estructura y ahí se disparó el aumento".

Al respecto, enumeró que tomó dos medidas, el decreto que retrotrae el aumento, que será descontado en el cobro del próximo mes, y el despido del Secretario de Trabajo.

Asimismo, hizo eco del intercambio que protagonizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner vía redes: "Es muy interesante, ella no se hace cargo de su decreto. Le dije que resigne su jubilación de privilegio de más de 14 millones de pesos y que vaya por la mínima". "Lejos de darme una respuesta hizo psicología barata. Yo estoy tranquilo, la que tiene que estar nerviosa es ella que cobra dos jubilaciones de privilegio", completó.