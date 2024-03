¿Se pueden privatizar los clubes de fútbol?: el PRO busca aprobar sociedades anónimas deportivas por ley

Ante la posible caída del DNU de Milei en el Congreso, la estrategia del PRO es tratar de salvar algunos capítulos de ese decreto que podría naufragar en el Congreso, luego del contundente rechazo del Senado.

Este proyecto se suma a las iniciativas presentadas en las últimas semanas por el PRO para replicar algunos capítulos del DNU con los que coincide el partido fundado por Mauricio Macri, que ayer asumió la presidencia de esa fuerza, como para salvar algunos aspectos de la desregulación de la economía, entre ellas la reforma laboral y la ley de alquileres, por ejemplo.

El PRO busca aprobar la privatización de clubes de fútbol

Ahora, un grupo de diputados nacionales del PRO presentó un proyecto para convertir en ley los artículos del DNU 70/2023 que abren la posibilidad para que los clubes puedan optar por conformar sociedades anónimas.

Ese capítulo del DNU había sido suspendido la semana pasada por la Justicia, a través de la Cámara Federal de San Martín.

"Era una excelente medida que le brindaba más libertad y transparencia a una actividad central en la vida de los argentinos. Con este proyecto, buscamos tan sólo dar una opción, no obligar a nadie sino simplemente que exista la posibilidad de que aquellos clubes y socios que lo deseen, puedan optar por ser una sociedad anónima como ocurre en muchos países de la región y en las ligas más importantes del mundo", aseguró la diputada nacional María Florencia De Sensi (PRO - Buenos Aires), autora del proyecto.

En torno a la decisión de la Justicia de suspender los artículos, la diputada del PRO afirmó "los sectores que quieren que nada cambie lograron frenar en la justicia aquellos cambios que permitirían darle más libertad y transparencia a una actividad central en la vida de los argentinos".

El PRO busca salvar a las sociedades anónimas deportivas, ante la eventual caída del DNU.

"La implementación de las SAD representa una oportunidad para modernizar y fortalecer la industria del deporte en Argentina, promoviendo la inversión privada, la transparencia y el desarrollo de infraestructura que beneficiará tanto a los clubes, a sus socios y a la economía en general", sostuvo la diputada de Sensi.

La iniciativa que permite transformar a los clubes en sociedades anónimas deportivas lleva la firma de los diputados Alejandro Finocchiaro, Ana Clara Romero, Karina Bachey, Sabrina Ajmechet, José Núñez, Emmanuel Bianchetti, Sergio Capozzi, Patricia Vazquez, Sofía Brambilla, Silvana Giudice y Damián Arabia, entre otros.

Clubes de fútbol: ¿qué dice el proyecto para aprobar sociedades anónimas?

De Sensi sostiene que "el fútbol, como deporte y como industria, evoluciona constantemente, por eso, la propuesta de una ley que permita la transformación de los clubes en personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas tiene como objetivo atraer inversiones, una gestión más transparente y garantizar que el patrimonio de cada club se preserve para su beneficio".

Según el proyecto, los clubes "tendrán la posibilidad de que los interesados inviertan en el mismo, contribuyendo al financiamiento económico y al crecimiento deportivo de la institución".

Para la diputada del PRO "con estos tipos societarios que se proponen, confluyen en la misma dirección tanto el éxito económico como deportivo de cada institución. Así, se alinearían los intereses del club y de los dirigentes, tomando decisiones que beneficien a la institución y a sus seguidores". "Miles de ejemplos alrededor del mundo demuestran el buen funcionamiento de los clubes como personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas, eligiendo a los inversores y a los dirigentes para trabajar en conjunto. La sociedad argentina cambió, eligió ser libre, por eso, ir hacia una nueva organización del mundo deportivo resulta esencial", afirmó De Sensi.

A través del proyecto, se establece expresamente que no se podrá impedir, dificultar o privar cualquier derecho a una organización deportiva, principalmente su derecho de afiliación, a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica.

Buscan que los clubes de fútbol puedan ser sociedades anónimas.

De acuerdo a la iniciativa, las asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas dispondrán de un año, a partir de la reglamentación del presente, para modificar sus estatutos, tal como lo establece el DNU 70/2023 "Bases para la reconstrucción de la economía Argentina".

Se propone a través del proyecto incluir nuevas figuras societarias para la conformación de entidades que integren el Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física. Esto constituye una ampliación de las figuras societarias pudiendo las entidades deportivas optar por la conformación más conveniente para su desarrollo.

En ese sentido, se establece que las sociedades anónimas y en comandita por acciones "solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Las asociaciones y entidades sin fines de lucro sólo pueden formar parte de sociedades anónimas. Podrán ser parte de cualquier contrato asociativo.

Asimismo, el proyecto fija que cuando se trate de sociedades comerciales, se requerirá "acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios. Cuando se tratare de asociación civil que se transformare en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas, voto de los dos tercios de los asociados".

¿Cómo es en otros países?

En Perú y Colombia se establecieron sistemas de convivencia entre asociaciones civiles y sociedades anónimas. También, en la legislación chilena de 2005, los clubes pueden conformar dos tipos de sociedades: abiertas o cerradas. Brasil es otro de los ejemplos, pero la privatización sólo llegó a los clubes de fútbol.

En España, se impuso la obligación de convertirse en S.A.D. a todas aquellas entidades que participaran en las competiciones que la propia Ley considera como profesionales, concretamente, 1.ª y 2.ª división de fútbol y la ACB de baloncesto. No obstante, se permitió continuar como clubes deportivos a aquellas entidades que al momento de entrada en vigor en la ley no hubiesen tenido pérdidas en los cuatro ejercicios anteriores (Club Atlético Osasuna) y a los tres clubes que definieron como "históricos" porque nunca habían descendido de la 1.ª División (Real Madrid Club de Fútbol, Fútbol Club Barcelona y Athletic Club).

En España, todas las asociaciones que participen en certámenes profesionales deben convertirse en S.A.D.

En tanto, el modelo alemán (mixto) presenta "una suerte de colaboración empresarial entre los clubes organizados como entidades civiles sin fines de lucro y las sociedades anónimas, con resultados que, en la práctica, se evalúan como positivos", explicaron en LLA. El modelo inglés -el favorito de Milei- cuenta con importantes controles, tanto por intermedio de la Premier League, como por parte de los poderes públicos. No existen restricciones porcentuales en relación a la titularidad de las acciones de la sociedad-club.

De hecho, importantes capitales privados arribaron a distintos clubes de la Premier; así ocurrió, entre otros, con el Manchester United, Manchester City, Chelsea, Leicester y Stoke City. En Francia, la posibilidad de la coexistencia de las asociaciones civiles con las sociedades anónimas es legalmente admitida. Sin embargo, en la práctica, se ha optado, en el deporte profesional, por el uso de las SADP (sociedades anónimas deportivas profesionales), en un sistema que puede conceptualizarse como de "co-gestión".

Por su parte, en Italia, desde 1981, los clubes que practican fútbol profesional se han organizado bajo la forma de sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada pero debe disponerse en forma exclusiva para la práctica deportiva y/o actividades conexas. Se debe destinar "10% de sus ganancias, como mínimo, a escuelas juveniles de adiestramiento y formación técnico-deportiva".

La mayoría de los clubes-sociedades son propiedad de poderosos empresarios italianos. Sin embargo, capitales extranjeros también desembarcaron en el Calcio. El ejemplo más relevante es el del empresario petrolero indonesio Erik Thohir, quien adquirió el control del Inter de Milán, al comprar el 70% de su paquete accionario, en 2013.

¿Qué establecía el DNU de Milei?

El Gobierno había incluído en el mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) la modificación de la Ley de Sociedades que les permite a las instituciones deportivas convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).

En ese sentido, esa medida plantea la "modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran", según el punto 27 de las 30 reformas que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional apenas asumió.

En el DNU, Milei proponía habilitar la privatización de clubes de fútbol.

En el artículo 334 del DNU, se modificó la ley de deportes y se estableció a quiénes "se consideran asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física".

En la actualidad, todos los clubes inscriptos en AFA del fútbol argentino son considerados Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro, en donde el control mayoritario del club está en la potestad de los socios, que son quiénes eligen a las autoridades del club en elecciones cada cuatro años, a diferencia de Chile y Uruguay, donde se establecen como sociedades anónimas. Milei sugirió la intención de realizar este cambio apenas asumió, al precisar que le "gustaba el modelo inglés".

La mayoría de los equipos, en sus estatutos, prohíben su transformación en sociedades anónimas, por lo cual deberían realizar cambios en sus estatutos para poder avanzar en este sentido. Esto implicaría realizar votaciones con los socios en donde dos tercios debería votar afirmativamente el cambio.

El rechazo de la AFA y de los clubes

La intención de Javier Milei de privatizar el fútbol argentino, más allá del DNU y de la legislación que se trate en el Congreso, choca por el momento con la postura de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y las propias instituciones que se han pronunciado en contra de la lógica libertaria. Milei había adelantado en plena campaña su intención de retomar el viejo anhelo de Mauricio Macri.

El tema volvió a repercutir en noviembre pasado, luego que el expresidente junto a Patricia Bullrich explicitaron su apoyo a Milei.

La AFA ya se mostró en contra de "privatizar el fútbol"

Desde entonces, los clubes argentinos lanzaron diversas campañas en redes y en los estadios pronunciándose en contra de la idea de privatizar las instituciones.

De hecho, tras el balotaje, representantes de los clubes de todas las categorías del fútbol argentino se reunieron y sentaron postura contra la incorporación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) al Estatuto Social de la AFA (45-0) durante una Asamblea Ordinaria de la propia asociación. "Las SAD’s no tienen existencia jurídica, es algo que algunos ven como superador a lo que nosotros tenemos. Si no tuviéramos los clubes cumpliendo la función que cumplen no seríamos los que somos, somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro y buscamos fijar una posición institucional, como manifestaron ustedes públicamente. El que les habla está más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino, que la esencia nuestra es de Asociaciones Civiles. Felicito a los clubes que revalidaron dicho apoyo", manifestó el titular de la AFA, Claudio Tapia, en aquella oportunidad.

También, y en una entrevista realizada antes de las elecciones en Boca en las que venció al macrismo, Juan Román Riquelme, hizo referencia a la posibilidad de que los clubes de fútbol se transformen en SAD. "El escudo y los colores son importantísimos, pero lo que está por encima de eso son los hinchas. Los hinchas son sagrados, no se tocan, no se joden. Acá lo están tocando cada día y eso jode mucho. Nosotros tenemos fútbol y otras disciplinas, no es solamente fútbol. La oposición quiere arrancarle el corazón al hincha y venderle el club a los extranjeros", había advertido Riquelme.