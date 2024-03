Alerta: por el temporal, se formó una "catarata" en la General Paz y se inundó la Casa Rosada

El hall de la sede oficial se vio afectado, al igual que la sala de prensa. Hay estaciones de subte que no funcionan y servicios de trenes interrumpidos

La impresionante tormenta en el AMBA deja impactantes imágenes entre las que se destaca la formación de "cataratas" en la General Paz y una Casa Rosada inundada.

En General Paz y Beiró, un conductor logró registrar la brutal caída de agua desde uno de los tramos de la avenida lo que provocó una "catarata" sorpresiva y cientos de chistes en redes sociales.

Asimismo, periodistas acreditados en la Casa Rosada informaron que el Palacio de Gobierno se vio severamente afectado por las lluvias.

La periodista Liliana Franco subió a sus redes sociales un video que muestra cómo está la sala de periodistas: "Vean los cables. Debo confesar que hace décadas que los gobiernos no reparan y acondicionan la sala".

Ante este escenario, se confirmó que la habitual conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni debió atrasarse dos horas por "problemas técnicos".

El hall de la Casa Rosada. Foto de NA.

Además de las cataratas y las inundaciones, hay estaciones de subte fuera de servicio por goteras de gran tamaño y líneas de trenes interrumpidas por anegamiento en las vías.

Acerca del subte, la línea D no se detienen en S. Ortiz con sentido a Catedral, la línea B no para en Medrano con sentido a Rosas y la línea E no frena en Medalla Milagrosa.

Sala de prensa de Casa Rosada.

Los ramales Bartolomé Mitre y Suárez del tren Mitre están interrumpidos por anegamiento en las vías, mientras que el tren Urquiza está limitado entre Lacroze y Rubén Darío