Las personas que tienen mascotas la suelen considerar parte de la familia, por lo que muchos dueños tienen en cuenta su protección y los afilian a una obra social.

Las obras sociales para mascotas se volvieron más comunes los últimos años. Incluso, hay una gran variedad de empresas que ofrecen este servicio de cobertura prepaga para perros y gatos.

Te contamos cuáles son las obras sociales para mascotas disponibles en el país y qué beneficios ofrecen.

¿Cuáles obras sociales para mascotas existen?

Las obras sociales para mascotas suelen cubrir gastos veterinarios por accidentes o enfermedades. Adicionalmente, muchas veces cuentan con beneficios como descuentos en alimentos y accesorios.

Los gastos veterinarios pueden ser muy costosos, al contratar una obra social se puede estar tranquilo de que las mascotas están protegidas ante cualquier imprevisto.

Las obras sociales para mascotas buscan proteger a los animales y que sus dueños ahorren

Algunas de las obras sociales para mascotas son las siguientes.

Total Pet

Total Pet ofrece cobertura completa para todas las vacunas esenciales y servicios veterinarios diarios durante todo el año. Asi como cortes de uñas gratuitos, un certificado de salud sin costo adicional si estuviste asociado por más de un año, atención gratuita para limpieza de heridas y vendajes.

Una de las principales ventajas de este plan es la posibilidad de asociar a una o varias mascotas; cuanto más se asocien, mayor será el descuento en la tarifa mensual.

Las cirugías de las mascotas recibirán un descuento del 10%, al igual que los análisis de laboratorio, terapia homeopática, fisioterapia e interconsultas. Las vacunas que no estén incluidas en el plan básico tendrán una cobertura del 50%, incluyendo la administración.

Como beneficios adicionales, Total Pet ofrece un descuento del 15% en compras de farmacia, un 20% en snacks y accesorios, y un 10% en servicios de peluquería y alimentos.

El valor de esta obra social es el siguiente, según la cantidad de mascotas que se asocien:

1 mascota: $15.200

2 mascotas: $27.400

3 mascotas: $39.000

4 mascotas: $46.900

5 mascota: $54.500

Puppis One

Puppis One cuenta con dos tipos de planes, por un lado, Puppis One el plan básico que tiene un valor de $10.296 por mes. El plan más completo llamado Puppis One Plus cuesta $14.233 por mascota por mes.

La obra social ofrece planes familiares, aquellas personas que tengan varias mascotas pueden acceder a un precio menor.

Los servicios que ofrece Puppis One son, clínicas disponibles las 24 horas todos los días, veterinarios a domicilio especializados y servicios de ambulancia veterinaria.

Asimismo, brinda una variedad de beneficios, incluyendo dos vacunaciones gratuitas al año, un descuento del 20% en accesorios, un 15% en compras de farmacia y un 10% en alimentos, además de descuentos exclusivos en nuestros servicios de peluquería.

También se incluyen exámenes de seguimiento post-consulta, certificados de salud para viajar al extranjero y descuentos en microchips para tus mascotas.

Las obras sociales para mascotas cubren consultar veterinarias

Iké

El plan básico tiene un valor de $5.800 por mes, mientras que el plan full cuesta $8.100 por mes. En ambos planes se obtiene un 50% de descuento durante el primer mes y hay un descuento adicional asociando a varias mascotas.

Iké cuenta con más de 3.200 mascotas asociadas y con más de 300 veterinarias distribuidas por todo el país.

Algunos de los servicios que brinda son consultas veterinarias en línea y en centros, intervenciones quirúrgicas, internación post quirúrgica, vacunación, medicamentos, envío de alimento a domicilio, orientación en adiestramiento, entre otros. La cobertura en cada uno de los servicios depende del plan al que se esté adherido.

Life Seguros

La obra social para mascotas Life Seguros cuenta con tres planes disponibles:

Plan plus: $2.530 por mes, con una suma asegurada de $618.750

por mes, con una suma asegurada de Plan full: $3.477 por mes, con una suma asegurada de $735.000

por mes, con una suma asegurada de Plan premium: $4.569 por mes, con una suma asegurada de $864.000

Los tres planes cubren daños por accidente, robo, extravío, gastos veterinarios por enfermedad o accidente, responsabilidad civil canina, asistencia veterinaria y cobertura de vacunas.

Además, tienen servicio de guardería de mascotas, descuentos en alimentos, cobertura de vacunas de hasta dos veces al año y descuentos en medicamentos.

OSPAN

Los planes de esta obra social buscan el bienestar de las mascotas mediante la medicina preventiva, al mismo tiempo que ayudan a minimizar tus gastos. Además, ofrecen cobertura completa para cirugías, hospitalizaciones y consultas con especialistas veterinarios en caso de imprevistos.

Cuentan con una red de 3.500 miembros, 10 proveedores y 200 profesionales para brindar atención veterinaria de primera calidad las 24 horas del día.

Los servicios incluyen cobertura para vacunas, emisión de certificados de salud, limpieza de oídos y corte de uñas sin costo adicional. También proporcionan cobertura que varía entre el 20% y el 100% para transfusiones de sangre, radiografías, ecografías, ecocardiogramas y electrocardiogramas, así como consultas a través de videollamadas.

Los tres planes disponibles son:

Plan 200: $27.490 por mes . El primer mes bonificado

. El primer mes bonificado Plan 300: $36.890 por mes. El primer mes bonificado

El primer mes bonificado Plan 400: $65.790. El primer mes bonificado

Algunas otras obras sociales para mascotas que existen en el país son:

Petit Salud

Avsim

Hola Vet

Cualquiera de las obras sociales mencionadas es una gran opción para proteger a tus mascotas. La mejor para cada uno será la que se adecúe a sus necesidades en cuanto a coberturas, beneficios y presupuesto.