Si bien Coca-Cola es la bebida más vendida del mundo, hay algunos países en los que no se comercializa la gaseosa. Te contamos cuáles son

Coca-Cola es la gaseosa más vendida de la historia, ya que se encuentra en casi todos los países del mundo. Sin embargo, hay tres países en los que no se puede vender la bebida.

Te contamos cuáles son los países en los que está prohibido vender Coca-Cola.

¿Cuáles son los países en los que no se vende Coca-Cola?

Los tres países en los que no está presente Coca-Cola son Cuba, Corea del Norte y Rusia. Si bien las razones por las cuales no se vende la gaseosa son ideológicas, cada país tiene sus motivos para no comercializar este producto.

Cuba fue uno de los primeros países en el que desembarcó Coca-Cola. En 1906 la empresa inauguró su primera fábrica en Cuba, incluso llegó a tener tres fábricas en el país.

La compañía brindaba empleo a cientos de trabajadores en las fábricas y aún más en todas las agencias independientes distribuidas por todo el país.

No obstante, luego de la Revolución Cubana, cuando Fidel Castro llegó al poder en 1959, Coca-Cola decidió abandonar el país dado que corría riesgo de que la empresa de nacionalice.

Si bien existen rumores de que la bebida se puede conseguir de manera clandestina en la isla, desde hace más de 60 años que no hay Coca-Cola en Cuba. En reemplazo, se creó la bebida local llamada Tu Kola.

TuKola es la bebida local cubana

En cuanto a Corea del Norte, la compañía nunca operó en el país por cuestiones ideológicas dado que tienen una economía centralizada. La bebida Ryongjin Cola es la versión local de la Coca-Cola, que contiene ingredientes importados de China.

No obstante, es posible encontrar Coca-Cola en algunos hoteles o restaurantes dedicados exclusivamente al turismo, pero no es lo más usual.

Por último, actualmente no se puede conseguir Coca-Cola en Rusia. Si bien desde la disolución de la Unión de Republicas Socialistas Soviéticas (URSS), en 1991 la empresa ingresó en el país, en 2022 se suspendieron todas las operaciones en el territorio.

Esto se debe a la invasión rusa a Ucrania, liderada por Vladimir Putin. Coca-Cola decidió reiterarse del país en respuesta a la operación militar, mostrando apoyo al pueblo ucraniano.

Luego de esta decisión, se creó una bebida refrescante similar llamada Dobry Cola, comercializada por Multon Partners.

Durante un largo periodo, en China no se vendió Coca-Cola. En 1949 China expulsó a todas las empresas extranjeras por lo que no se comercializaba la bebida.

En 1979, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre el país asiático y Estados Unidos, Coca-Cola pudo volver a venderse en China.

Otro país en el que la gaseosa estuvo ausente durante muchos años es Birmania. Recién en 2012 Coca-Cola volvió a comercializarse, luego de que el régimen militar la haya prohibido por años.

Corea de Norte y Rusia no comercializan Coca-Cola

¿Cuál es el país que más Coca-Cola consume?

México es el país que más Coca-Cola consume en el mundo, incluso superando a Estados Unidos.

Según un estudio del gobierno mexicano, el récord mundial de consumo de la bebida refrescante lo tiene el estado de Chiapas, México. El consumo promedio per cápita en todo el país es de 160 litros de Coca-Cola al año.

Mas aún, cada habitante de Chiapas bebe 821,25 litros de la bebida por año.

En Estados Unidos, el consumo anual de Coca-Cola por persona es de 100 litros, mientras que a nivel mundial la cifra se reduce a 25 litros.

México es el país que más Coca-Cola consume

La compañía tiene una planta embotelladora en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por lo que desde pequeños los niños están en contacto con la gaseosa.

La investigación revela que el 3% de las madres ofrecen Coca-Cola a sus bebés, una práctica que pone en riesgo su salud y desarrollo al reemplazar la leche materna, vital para la nutrición y el sistema inmunológico durante los primeros meses de vida.

Las estrategias de marketing de Coca-Cola, traducidas a las lenguas locales, penetran en las comunidades y normalizan el consumo de bebidas azucaradas desde una edad temprana.

Por el otro lado, escasez de agua potable, un problema que afecta a muchos habitantes de San Cristóbal de Las Casas, convierte a la Coca-Cola en una alternativa tentadora, dado que, en muchas ocasiones, la bebida es incluso más barata que el agua embotellada.