Las recientes denuncias realizadas desde el ministerio de Capital Humano a cargo de la ministra Sandra Pettovello contra Emilio Pérsico, el dirigente piquetero y ex secretario de Economía Social en el gobierno de Alberto Fernández pusieron al descubierto la red de corrupción que operaba en la compra de alimentos y otorgamiento de planes sociales que manejaban las organizaciones piqueteras desde el estado en los últimos 20 años.

La de Emilio Pérsico no es una historia de las tantas. Este dirigente piquetero, ex secretario de Economía Social denunciado por el gobierno de Javier Milei en la Justicia, quería ser sacerdote de niño.

Cuanto tenía 14 años, Pérsico comenzó a militar en la Unión de Estudiantes Secundarios (UES), mientras estudiaba en el Colegio San José de La Plata. El instituto privado le inculcó los valores del cristianismo, religión muy vinculada a la Juventud Peronista (JP), donde dio sus siguientes pasos hasta llegar a Montoneros.

El alto voltaje de violencia política de esa época llevó a Pérsico, como a muchos de sus compañeros, a la clandestinidad. En esos casi diez años, solo vio a sus padres una o dos veces.

La familia paterna tenía la forma de solventar sus estudios privados. "Mi abuelo puso la primera heladería Pérsico en La Plata, y después la siguió mi papá. Mis hermanos y yo militábamos, y nunca continuamos con el legado, si seguíamos, capaz hoy tendríamos algo", recordó sin remordimientos en un reportaje que le dio a la Revista Noticias en julio de 2022.

También aclaró que los actuales dueños no son sus parientes y que renunció a la herencia. Eso le valió, reconoce, algunos reproches. "Nunca me ocupé de proveer a mis hijos, por eso no me puedo definir como un buen padre. Puse todo en la militancia", se excusó. Pérsico tiene tres matrimonios y diez hijos. El último se llama Néstor. El nombre es en honor a quien considera su amigo y el mejor presidente después del general Juan Domingo Perón, el ex presidente Néstor Kirchner.

El propio Pérsico reveló que la cadena de heladerías que lleva su mismo apellido se escribe con doble "c" por un juicio que inició su familia. "Mi padre le hizo juicio y por eso tiene dos ´c´, para diferenciarse", sostuvo y volvió a insistir: "Nunca tuve que ver, fue algo que hizo mi padre y mi abuelo".

Pérsico, sus inicios como dirigente social

Pérsico comenzó su carrera de dirigente social como combatiente de la agrupación Montoneros liderada por Mario Eduardo Firmenich en los 70 y fue unos de los espectadores de la famosa batalla de Ezeiza, cuando se produjo el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras 18 años de exilio.

La imagen de esos jóvenes subversivos retirándose de la Plaza de Mayo, segundos después de que Perón los echara, marcó a esos jóvenes y a Pérsico, que tenía 26 años y que fue uno de los que abandonaron el lugar

El 1 de mayo de 1974, en el Día del Trabajador, Pérsico -junto a muchos de sus compañeros de la agrupación extremista Montoneros- fue testigo presencial de un discurso del entonces presidente Juan Domingo Perón al que el general llamó "esos jóvenes imberbes estúpidos que gritan".

Luego paso por España, Suiza y México y en 1992 cofundó Quebracho, la organización revolucionaria que incendiaba con bombas molotov locales partidarios, vagones de trenes y frente de supermercados para reclamar contra las políticas neoliberales del expresidente Carlos Menem.

Algunos de los métodos que utilizaban eran similares a los que emplean los mapuches en la Patagonia y que suelen agruparse bajo las siglas RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). "Los reclamos que realizan los mapuches en el sur son justos y sus reivindicaciones van a triunfar, los blancos no se dan cuenta de eso", le decía Pérsico a la Revista Noticias.

El abogado que encabeza al grupo de asesores jurídicos que asiste a estos grupos y a Pérsico, casualmente, es el ex fundador de Montoneros Roberto Cirilo Perdía, uno de los integrantes de la conducción de Montoneros a quien él respondía y el hermano de su mujer actual Patricia "La Colo" Perdía.

Pérsico tiene dos sobrenombres: "Arturo" y "El Verdulero". El primero es el apodo de guerra que tenía en Montoneros. En los violentos años setenta, fue uno de los últimos jóvenes cooptados por esa organización guerrillera.

Siempre hizo gala de sus profundas convicciones religiosas y su reconocida amistad con el Papa Francisco. Pérsico fue un activo combatiente de la sangrienta contraofensiva montonera que se cobró la vida de muchos civiles y militares entre 1974 y 1980.

El apodo de "El Verdulero" se lo ganó ya en democracia. Al regreso de un largo exilio en España, Suiza y México, decidió vivir en las afueras de La Plata y sostener a su familia con las ventas de lo producido en su huerta.

Quebracho y el Movimiento Evita

En 1992, junto con su amigo Fernando Estche, fundó Quebracho, pero luego, con el ascenso que logró Esteche en la organización y los hechos vandálicos que protagonizaba frente a la embajada de los Estados Unidos, con quema de banderas incluida, Pérsico se alejó y fundó el movimiento piquetero con el cual creció y por el cual fue denunciado por el gobierno actual: el Movimiento Evita, que fundo junto al ex secretario de la Jefatura de Gabinete de Alberto Fernández su amigo Fernando "El Chino" Navarro. Esa fue la herramienta que le abrió las puertas al poder real y ductilidad política y también a ser denunciado ante la justicia por el actual gobierno.

Con el pasar de los años y el desarrollo de lo que fueron tres gobiernos consecutivos de corte popular en los últimos 20 años, la organización también conducida por Fernando "Chino" Navarro comenzaría a autopercibirse más "crítica" que el resto de los sectores oficialistas a quienes acusaban de "obsecuentes" por no marcar los errores que ellos señalaban.

Las denuncias realizadas desde el ministerio de Capital Humano

Luego de asumir en el nuevo gobierno del presidente de la Nación Javier Milei, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello tomó conocimiento tras realizar distintas investigaciones y auditorías en el marco de las políticas anti-corrupción que implementó desde que llegó a ese ministerio, de la condena firme existente en la Oficina Anticorrupción impuesta durante los primeros días de diciembre de 2023, antes del cambio de gobierno, al dirigente piquetero y entonces Secretario de Economía Social Emilio Pérsico, a su vez presidente de LA FEDERACIÓN DE COOPERATIVAS DE TRABAJO "EVITA" LTDA y socio de la COOPERATIVA DE TRABAJO LA PATRIADA por volar la Ley de Ética Pública.

En dicho expediente administrativo la Oficina Anticorrupción, había condenado a Pérsico por intervenir como "juez y parte" en distintos expedientes administrativos durante su gestión al frente de la Secretaría de Economía Social del ex Ministerio de Desarrollo Social durante el gobierno de Alberto Fernández, aprovechando su cargo para interceder a favor de la Federación Evita y la Cooperativa la Patriada para concederles a dichas entidades importantes subsidios económicos provenientes de las arcas del Estado.

A raíz del descubrimiento de dicha condena administrativa, y luego de diversas investigaciones en el INAES y en distintos organismos estatales, hace dos semanas el Ministerio de Capital Humano por medio de la Subsecretaría Legal y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia encabezada por el Dr. Pablo de La Torre, presentó ante la Justicia Federal de la Capital Federal una denuncia penal contra Pérsico por los delitos de Fraude a la Administración Pública, Abuso de Autoridad y Violación de los deberes de funcionario público, ya que su accionar no solo importó una violación a la ética de los funcionarios públicos, sino también la comisión de delitos penales que deberán ser debidamente investigados.

Hay que aclarar que desde la Secretaría de Economía Social que encabezó, Pérsico ejerció en el gobierno de Alberto Fernández la supervisión y control de las actividades, de las obligaciones asumidas y de la inversión de los fondos del Estado, todos ellos atinentes a los convenios con facultades para requerir toda la documentación que considere pertinente para el seguimiento y evaluación de la implementación del programa Potenciar Trabajo donde se constató que más de 120.000 personas subsidiadas por ese plan viajaron al exterior.

Las unidades de gestión, a fin de poder continuar con el cumplimiento con los posteriores desembolsos, requerían un informe técnico favorable por parte de la unidad ejecutora, dentro de la órbita de la Secretaría de Economía Social a cargo del Pérsico.

Ese era el rol de Pérsico en toda esta maniobra para realizar el pago de los subsidios estatales a los movimientos o cooperativas sociales que en muchos casos eran manejadas por el mismo o por personas de su confianza.

"Los fondos del Estado controlados por Emilio Pérsico eran dirigidos a organizaciones de las cuales formó y forma parte y estaba estrechamente vinculado", dice la denuncia presentada.

Además, en la misma se explica que "habiéndose acreditado que los fondos en cuestión han salido de las arcas del Estado para luego ingresar en el patrimonio de las mencionadas organizaciones-cooperativas o federación de cooperativas- queda de este modo configurado el requisito del tipo objetivo de la figura bajo análisis en cuanto precisa la existencia de un daño patrimonial concreto y/o real respecto del patrimonio de la administración pública".