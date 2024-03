Copa América: cuánto cuesta un paquete a EE.UU. para ver a Messi y a la Selección Argentina

La Copa América que se disputará en Estados Unidos comienza el 20 de junio y la Selección Argentina de Lionel Messi será uno de los protagonistas del partido inaugural.

Es por eso que, pese la coyuntura económica actual, las búsquedas para seguir al equipo de Lionel Scaloni aumentaron en los últimos días. Lógicamente, no se trata de una experiencia apta para cualquier bolsillo.

Por ejemplo, un paquete para ver el primer partido para dos personas, con aéreos y hospedaje incluidos, más las entradas que hay disponibles actualmente, puede costar más de 7,5 millones.

Copa América: cuánto cuesta seguir a la Selección argentina

Según señaló Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar, con el fixture de la fase de grupos de la Copa América confirmado y luego de los amistosos que disputó el elenco nacional, las búsquedas para viajar a las ciudades de Estados Unidos que son sedes de los partidos crecieron frente a las semanas previas.

"Hasta el momento, observamos que las búsquedas a los destinos donde se presentará el seleccionado nacional aumentaron un 10% para las fechas establecidas versus semanas anteriores", sostuvo Festa.

En ese sentido, el calendario para Argentina indica que el jueves 20 de junio jugará en el Mercedes Stadium de Atlanta contra Canadá. Por la segunda fecha del Grupo A se medirá con Chile, el 25 de junio, en el MetLife Stadium (Nueva Jersey). Y el 29 de junio cerrará la primera fase contra Perú en el Hard Rock Stadium (Miami).

La Selección Argentina jugó dos amistosos previo a la Copa América de Estados Unidos

De esta manera, si el plan es ir a ver a la Selección Argentina en los partidos de la primera ronda, hay que tener en cuenta los siguientes gastos:

Argentina-Canadá

Un paquete a Atlanta, viajando del 19 al 21 de junio, cuesta $3,3 millones por persona . Incluye vuelo ida y vuelta con 1 escala, y alojamiento con desayuno incluido, servicio de traslado por los alrededores gratis.

. Incluye vuelo ida y vuelta con 1 escala, y alojamiento con desayuno incluido, servicio de traslado por los alrededores gratis. En tanto, las entradas disponibles para el primer partido de Argentina parten de los u$s308. Al dólar tarjeta, representan unos $431.200 . Si viajan dos personas, representarían $862.400 en entradas.

. Si viajan dos personas, representarían $862.400 en entradas. Es decir que dos paquetes a Atlanta, con dos entradas, costarían unos $7,5 millones.

Argentina-Chile

Un paquete para viajar a Nueva Jersey del 24 al 26 de junio cuesta $1,5 millones por persona. Incluye vuelo con una escala y alojamiento.

por persona. Incluye vuelo con una escala y alojamiento. Las entradas disponibles actualmente parten desde los u$s374: unos $523.600 al dólar tarjeta.

al dólar tarjeta. De esta manera, dos paquetes más dos entradas, cuestan $4,1 millones.

Argentina-Perú

Un paquete a Miami, del 28 al 30 de junio, cuesta $1,7 millones por persona. Incluye vuelos y alojamiento con desayuno incluido.

por persona. Incluye vuelos y alojamiento con desayuno incluido. Las entradas disponibles actualmente cuestan desde u$s499. Es decir, $700.000 al dólar tarjeta.

al dólar tarjeta. Por lo que dos paquetes con entradas ascenderían a $4,8 millones

Lionel Scaloni respaldó a Ángel Di María, luego de la amenaza

El entrenador de la Selección argentina Lionel Scaloni respaldó al delantero Ángel Di María luego de las amenazas que recibió su familia en Rosario.

"Está tranquilo, lo vi bien y sabe que tiene todo el apoyo de nosotros para lo que necesite", expresó Scaloni en conferencia de prensa.

En esa línea, el técnico añadió: "Lo más importante es que juegue, que es lo que lo va a distender un poco. Hablé otras cosas con él que me las guardo para mí".

La familia de "Fideo" recibió una amenaza en el ingreso al country Funes Hills Miraflores, en medio de la ola de hechos de violencia que se vive en Rosario.

"Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muertos tiramos", rezaba el mensaje intimidatorio.

En este escenario, luego de disputar dos amistosos frente a El Salvador y Costa Rica, la Selección argentina comienzan a enfocarse en la Copa América que se disputará en Estados Unidos.