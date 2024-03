VIDEO | Apareció el tío de Milei y pide ayuda a Karina porque lo están por desalojar

Sorpresivamente, cuando nadie lo esperaba, apareció en la escena pública un tío de Javier y Karina Milei. Se trata de Juan José "Chico" Milei, hermano del padre del Presidente y la Secretaria de la Presidencia.

"Trabajo de repartidor hace cinco meses. Antes trabajaba con un amigo que tiene un puesto, repartiendo diarios", reveló el familiar del jefe de Estado, quien dijo tener "poca relación con Javier".

"Veía a Javier una vez por año en algun cumpleaños de mi mamá o mi papá, que ellos se acercaban a mi casa", contó también Chicho, quien detalló lo que le pasó con su vivienda: "Me mandaron una carta de desalojo, me dicen que es una estafa pero que no se puede hacer nada".

Dramático pedido de ayuda a su sobrina

"Sería bueno que Karina me llame y me ayude, pero sé que ahora tienen muchos quilombos en el Gobierno", consideró en diálogo con El Destape Radio, y agregó: "Sería bueno que vean la nota y que Karina me llame y tenga un contacto conmigo. Espero que me llamen alguna vez".

Asimismo, dijo que "Karina sabe" sobre su situación económica y que "como ellos tienen abogados y gente muy importante, quizás un abogado que esté ahí con ellos sea mejor de los que tengo yo y me pueda ayudar"

Sobre la situación del país, que también lo afecta y empeora su vida cotidiana, apuntó: "Desde que asumió Javier todo está más complicado: aumentaron mucho las cosas y está más complicado, tengo que trabajar más para poder llegar a comprar comida, pero tengo amigos que tienen una pizzería y me ayudan mucho. Me dicen 'Chicho, venite cuando quieras que acá tenes comida'. Si tengo que pagar un impuesto, y no llego, también me ayudan..."