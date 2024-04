Murió O.J. Simpson, el exjugador de fútbol americano y actor acusado de asesinar a su exmujer

Orenthal James Simpson, más conocido como O.J. Simpson, la exfigura del fútbol americano que fue acusado y finalmente absuelto en la causa que investigó el asesinato de su exesposa Nicole Brown en 1994 y que estuvo preso por un robo a mano armada, murió a los 76 años.

"El 10 de abril, nuestro padre sucumbió a su batalla contra el cáncer. Estaba rodeado de sus hijos y nietos. Durante este tiempo de transición, su familia le pide que respete sus deseos de privacidad y gracia", escribieron en un comunicado los allegados del deportista que supo estar en el Salón de la Fama.

El exdeportista tenía mucha actividad en sus redes sociales durante este último tiempo. Una de las más relevantes fue el posteo que hizo a inicios de febrero de este año cuando se conoció la muerte del actor que interpretó a Apollo Creed en la saga de Rocky, Carl Weathers. En un video tomado cerca de una pileta, Simpson le envió condolencias a la familia del artista.

OJ Simpson: acusado de matar a su exmujer

Después de su carrera como deportista en la National Football League (NFL), Simpson fue reconocido también como actor de cine y presentador de televisión. Sin embargo, parte de su vida quedó marcada cuando en 1994 fue acusado no solo del homicidio de su expareja Brown, sino por matar al camarero Ronald Goldman.

Finalmente, tras un proceso penal oral, denominado el "juicio del siglo", que se llevó la atención e interés de gran parte del mundo fue absuelto en 1995. Simpson, quien al comienzo del caso se declaró "absolutamente 100% inocente", saludó a los miembros del jurado tras el veredicto y articuló las palabras "gracias" después de que el panel lo absolviera.

Los fiscales argumentaron que Simpson mató a Nicole en un ataque de celos y presentaron extensas pruebas de sangre, cabello y fibras que lo vinculaban con los asesinatos. La defensa respondió que la celebridad acusada fue incriminada por policías blancos racistas. Dos años después, un tribunal civil lo declaró como responsable civil de las muertes y le obligó a pagar una indemnización de 33,5 millones de dólares.

Previo al proceso judicial por la investigación del doble homicidio, Simpson fue protagonista de una de las persecuciones policiales estadounidenses más icónicas. Mientras huía de los efectivos, lo seguían varios helicópteros de los medios.

Como si ese hecho policial no hubiera sido suficiente en la vida del astro, en septiembre de 2007 Simpson fue arrestado en Las Vegas, Nevada, acusado de numerosos delitos, como el robo a mano armada de artículos deportivos que él decía que le pertenecían. Un año después, la Justicia lo declaró culpable y lo condenó a 33 años de prisión. El 20 de julio de 2017 se le concedió la libertad condicional tras cumplir el mínimo de su sentencia (nueve años).

Apodado "The Juice", Simpson fue uno de los mejores y más populares atletas de finales de los años 1960 y 1970. Superó una enfermedad infantil para convertirse en estrella de la Universidad del Sur de California y ganó el Trofeo Heisman como el mejor jugador universitario del deporte. Después de una carrera estelar en la NFL con los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers, fue incluido en el Salón de la Fama del deporte.

El paso de OJ Simpson por el mundo artístico

Simpson se embarcó en una carrera como actor con participaciones en la miniseries de televisión Roots, y en las películas dramáticas El puente de Casandra, Capricornio Uno, The Klansman, El coloso en llamas, y las comedias Back to the Beach y la trilogía The Naked Gun. En 1979, fundó su propia compañía fílmica, Orenthal Productions.

El exdeportista estadounidense tuvo breves apariciones como comentarista para Monday Night Football y The NFL on NBC.9. Fue anfitrión de un episodio de Saturday Night Live.10