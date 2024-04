VIDEO | Un jubilado indignado se cruzó con movilero de Crónica TV y acusó al canal de kirchnerista

Este viernes, un notero de Crónica TV que estaba recorriendo el Mercado Central en busca de opiniones de quienes van a ese lugar a realizar compras más económicas, se cruzó con un jubilado que arremetió contra el canal por tildarlos de kirchneristas.

Esto sucedió durante el programa Tiempo real, el que es conducido por Anabelia Cerezo y Daniel Gretzschel. En uno de los bloques, el notero salió al aire entrevistando a personas que habían ido al Mercado Central a realizar compras más económicas.

En un momento, intercepta a un jubilado a quien le pregunta qué había podido comprar y el hombre le contestó que había comprado de todo, ya que estamos con el mejor Gobierno, y posteriormente arremetió contra los periodistas del canal, a quienes tildó de kirchneristas.

"Compré de todo. Por suerte estamos en el mejor país del mundo con el mejor gobierno. Yo sé que a ustedes les duele, ustedes en realidad jugaron siempre en contra con el kirchnerismo. O sea que lo lamento, pero si estoy saliendao... Y espero que no me corten. Estamos en el mejor Gobierno del mundo y vamos a salir adelante", dijo el jubilado.

Y continuó: "Yo soy jubilado. ¿Querés que te cuente cuánto estoy perdiendo con la jubilación mía? Estamos perdiendo más del 100% a pesar de que nos dieron dos aumentos juntos. El peor Gobierno de la historia pasó hace cuatro años y a ustedes nunca los escuché quejarse".

"Lo lamento, no te atiendo más. Estoy enojado con el Gobierno anterior y ustedes lo defendieron", agregó el entrevistado. Mientras tanto, el movilero intentó recordarle que el canal le dio gran visibilidad a Javier Milei, lo que no convenció al jubilado, quien arremetió: "Todo lo que vos quieras. Nos mandaron a la ruina y ustedes fueron cómplices".

La reacción desde el estudio de Crónica TV

Varios de los periodistas del estudio no tomaron bien los dichos del jubilado, especialmente Ernesto Hadida, quien hasta le pidió al movilero que pusiera al hombre a hablar con él, lo que no se pudo hacer, ya que el jubilado se había ido.

"¿Con qué derecho se siente una persona de agredir así a la gente? Dice cualquier cosa, yo que lo critiqué a Alberto Fernández todos los días", dijo el panelista indignado.

"El señor ese, si me está escuchando, me gustaría que le pongas el auricular, para que deje de decir pavadas. Porque los periodistas no somos el 'punching ball' de la gente. Te cansan, que se deje de decir sonseras el señor ese, que veo que le ha afectado la edad a la cabeza y al pensamiento".

La periodista Anabelia Cerezo trató de tranquilizar la situación, pero también hizo un comentario del tema: "Que una persona, jubilado, que está perdiendo poder adquisitivo tenga que terminar en el Mercado Central para ahorrarse dos pesitos con cincuenta y que termina atacándonos a los periodistas como si fuéramos los socios accionistas de un canal, ridículo. Pero se banca la opinión de todas las personas".