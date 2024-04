Para Jorge Lanata, el periodismo debe unirse y ponerle "un punto" a Javier Milei

"Si ahora me dice que soy ensobrado, ¿qué me va a decir después?", se defendió el periodista luego de las acusaciones del Presidente

Tras el cruce verbal con el presidente Javier Milei, Jorge Lanata consideró que el periodismo debe unirse para "ponerle un punto" al titular al mandatario. Según el conductor de radio y televisión, "hay mucho miedo con respecto a enfrentarse al Gobierno".

"Y no es que quiera enfrentamiento, pero lo que no puede pasar tampoco es que nos callemos por miedo. Pasaron cuatro meses. Imaginate en un año, ¿cómo es esta historia? Si ahora me dice que soy ensobrado, ¿qué me va a decir después?", agregó.

El periodista y el mandatario nacional comenzaron a intercambiar opiniones que fueron subiendo de tono luego de que Milei lo cruzara por criticar la supuesta participación del embajador israelí Eyal Sela -que luego fue negada- en la reunión del comité de crisis del pasado domingo, en el marco de las últimas noticias en el conflicto bélico en Medio Oriente.

"Lo gracioso es que el propio Gobierno hizo un tuit sobre esa reunión y nunca dijo que el embajador se había ido después del comienzo. A mí, sinceramente, y no tiene nada que ver con que sea Israel, no me parece bien que un país extranjero esté en una reunión de seguridad argentina", dijo este martes Lanata en diálogo con Radio con Vos. Y se refirió a la reacción de Milei, que lo criticó al apuntar: "¿Decir la verdad requiere sobre?".

Luego el periodista volvió a referirse a los dichos del titular del Ejecutivo: "Me parece que él [por el Presidente] piensa que frente a un comentario hay que sacarlo de raíz porque tiene miedo de alguna manera, o le preocupa, que se generalice o entre a formar parte de la conversación". Y agregó: "Creo que está mal, que se equivoca. En mi caso, lo que pueda hacer para evitarlo lo voy a hacer porque si no digo nada, lo estoy aceptando y no voy a aceptar que Milei o que el presidente de la ONU me diga eso".

Lanata consideró que quienes justifican las palabras del mandatario nacional lo hacen "porque le tienen miedo". En su opinión, dentro del ámbito periodístico "hay bastante oficialismo frente a este Gobierno, más que en otros casos". "Cuando Milei atacó de manera bastante virulenta a periodistas no vi tanta defensa de los colegas, solo algunos hablaron. Creo que la justificación tiene que ver con esto del miedo, no lo quieren enfrentar", criticó el conductor.

"Creo que Milei no es consciente. Nunca esperó ganar y está bien porque nadie lo esperaba. Frente a eso se comporta como si nada hubiera pasado. Pasó de panelista a presidente y todo fue vertiginoso, entonces es probable que no termine de adaptarse al lugar donde está", apuntó Lanata sobre las reacciones del titular del Ejecutivo.

El periodista comparó al Presidente con el kirchnerismo: "Lo que pasa con Milei con estas polémicas con periodistas es que se parece al kirchnerismo porque está buscando enemigos desiguales, busca enemigos con los que no tenga ningún costo tener un conflicto".

Lanata: "El Presidente no puede seguir siendo un panelista"

A última hora de este lunes, Lanata dialogó con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien le solicitó al periodista que no avanzara con una demanda contra el Presidente tal como lo había anticipado en su programa de radio. "[La funcionaria] me dijo que Milei es así, que es el argumento de mucha gente. Cuando uno supera los cuatro o cinco años se deja de tener" esa explicación, dijo el conductor.

"El nene pone los dedos en el enchufe, bueno, pasa porque es así, pero esto se permite hasta un punto porque el nene se electrocuta. Me parece que el Presidente no puede seguir siendo un panelista. Tiene que darse cuenta de que su posición conlleva una serie da actitudes y responsabilidades", arremetió Lanata.

"Los que trabajamos hace tiempo no decimos cualquier cosa; cuando decimos algo es porque laburamos el tema, buscamos las pruebas de lo que vamos a decir. Eso no quita que nos podamos equivocar, pero en todo caso nos equivocamos de buena fe, no mentimos deliberadamente como dice Milei", señaló el periodista.

Lanata dijo además que el mandatario nacional se formó "en una cultura de Twitter donde cualquiera dice cualquier cosa". "Milei creció en los programas de televisión de la tarde y noche, en un ámbito donde cuanto más barbaridades decía más crecía. A la televisión le encantaba Milei porque medía gritando y diciendo barbaridades. Creo que esto no se lo quitó, sigue de alguna manera en ese lugar", prosiguió el conductor.