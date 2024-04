Fuentes oficiales buscaron bajarle el tono a lo sucedido e indicaron a este medio que "la situación no es tan grave" y que accedieron a "datos aislados"

Luego que un grupo de hackers robó una importante base de datos de licencias de conducir, que las primeras horas generó desconcierto en cuanto al alcance del ataque cibernético, desde el gobierno de Javier Milei minimizaron la situación y aclararon que el acceso a la información fue "acotado".

"La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) comunica que un grupo de hackers profesionales accedió a un caudal acotado de información que se utiliza para la confección de las Licencias Digitales", detalló el organismo estatal en un comunicado.

Fuentes oficiales buscaron bajarle el tono a lo sucedido y se limitaron a indicar ante iProfesional que "la situación no es tan grave como se dijo en un primer momento", ya que "accedieron a datos aislados".

Hackearon base de datos de licencias de conducir: ¿hay información sensible comprometida?

Tras la filtración, que en un principio se indicó que abarcaba una base con cerca de 6 millones de archivos con imágenes y datos de licencias de conducir, desde el Ejecutivo nacional aclararon a este portal que "los hackers no accedieron a una base de datos sino que a datos aislados, pero el número exacto no está claro".

"No se expuso nunca una base de datos. No se perdió información en ningún momento. Hicieron una copia de información que no sigue expuesta, ya que la gente de sistemas recibió el alerta en el momento, cortó el acceso a los hackers y activó protocolos para evitar posibles nuevos accesos", puntualizaron a iProfesional.

A través de un comunicado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial detalló: "Afortunadamente, este hecho fue alertado en el momento por el equipo de seguridad informática y eso posibilitó que se tomen los recaudos necesarios para frenar el acceso a esa información y bloquear futuros hackeos".

En ese marco, precisaron que "los datos alcanzados son aquellos compartidos por la ANSV con unos pocos organismos que precisan información de la Licencia Nacional de Conducir para conformar la licencia digital".

En un breve texto oficial, se limitaron a aclarar que "los equipos de seguridad informática y legales están trabajando en el asunto en conjunto con la Dirección Nacional de Ciberseguridad y con el Centro de Atención de Respuestas a Incidentes (Cert.Ar) tomando las acciones pertinentes".

Fuentes oficiales plantearon a este portal que se trató de "una filtración" y no de un robo como trascendió inicialmente, pero no supieron indicar si tuvo intencionalidades políticas. En tanto, se limitaron a detallar que lo sucedido "será investigado detalladamente para conocer la motivación y cómo lograron ingresar a la base de datos".

¿Qué hicieron los hackers para dar a conocer la filtración?

Un grupo de hackers hizo circular por internet que habían logrado robar una base de datos con más de cinco millones de licencias de conducir de la Argentina, entre las que presuntamente se incluían la del presidente Javier Milei y funcionarios del gabinete nacional, pero desde el Ejecutivo nacional lo desmintieron.

Según indicaron el grupo de expertos cibernéticos, tenían en su poder la base de datos de las licencias de conducir nacionales y la pusieron en venta por u$s3.000.

El grupo de Hackers le echa toda la culpa del robo de datos al mismo Milei. En un mensaje redactado en inglés, los hackers aseguran que "al presidente Milei no le interesa tener un plan de ciberseguridad, como en otros países del mundo". La información sobre esta filtración de datos en la Agencia de Seguridad Vial la dio a conocer este martes por la tarde la firma británica BCA LTD, especialista en el análisis de amenazas cibernéticas.

Un robo de datos tradicional persigue un fin estrictamente económico y suele manejarse en reserva, pero en esta oportunidad no sucedió nada de eso. Los hackers pusieron la información directamente a la venta y a un bajo precio para este tipo de crímenes cibernéticos, por lo que se alimentaba la hipótesis de que fuera un mensaje con fines políticos.