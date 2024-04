Una empresa de electrodomésticos lanzó campaña con motosierras y licuadoras: para Milei, fue "una genialidad"

Newsan, la misma empresa que regalaba el televisor si Argentina salía campeón en 2018 y repitió la promo en 2022 con la marca Noblex, lanzó la promo "Motosierra y licuadora" para su marca Philco, en la cual regalará una licuadora a quienes compren una motosierra. Para el presidente Javier Milei fue "una genialidad".

Por si no quedara claro a quién hace mención en la campaña, los avisos acotan: "O sea, digamos, una promo", repitiendo el "digamos" del presidente Javier Milei, quien rápidamente salió a festejar la ocurrencia con posteos en Instagram y retuiteos en X, diciendo que era "una genialidad".

La campaña, explicó Philco, "busca captar la atención entendiendo la coyuntura y aprovechando el real time". Y lo logró al menos por el rebote que tuvo en las redes sociales. Está claro que la marca busca ganar presencia entre los consumidores más que vender puntualmente las motosierras: la campaña dura cuatro días (hasta el martes) o hasta agotar el stock de 20 motosierras.

Milei hizo campaña con la motosierra en alusión a los fuertes recortes del gasto público que pensaba hacer si era elegido Presidente. Y, al asumir, efectivamente pasó la motosierra por muchos sectores, desde empleados públicos a fondos de las universidades y merenderos.

Pero a partir del 10 de diciembre a la motosierra se le sumó la licuadora, esto es, frente a una inflación galopante que llegó a 25% en diciembre tras la devaluación, muchos gastos se mantuvieron en los mismos valores nominales, lo que en la práctica representa recortes. En este paquete entraron jubilaciones, ayudas sociales y salarios.

