En casa de herrero...: trabajadores de Página 12 denuncian que no quieren pagar el acuerdo paritario

Los trabajadores de Página 12 denunciaron que la empresa se niega a cumplir con el acuerdo paritario de prensa escrita y expresaron su repudio por la "actitud antisindical" del Grupo Octubre, cuyo dueño es el sindicalista de encargados de edificios Víctor Santa María.

A diez días de haberse firmado el acuerdo para el último tramo de la paritaria del período 2023/24, los trabajadores señalaron la "postura intransigente y cruel" del Grupo Octubre, que se niega a pagar el aumento del 30% fijado para ese período.

Conflicto en Página 12: sueldos "por debajo de la línea de indigencia"

A partir de la decisión de la empresa de no pagar el incremento pactado en el acuerdo paritario, la comisión interna de Página 12 sostuvo que ante esta actitud "se hunden más" los ingresos, que ya "están por debajo de la línea de indigencia".

Si bien la Asociación de Editores de Diarios y Revistas de Buenos Aires (AEDBA), que integra Página 12, no firmó el acuerdo, la mayoría de sus miembros -Clarín, La Nación, El Cronista, entre otros- abonaron aumentos a cuenta durante estos meses mientras que "el Grupo Octubre, que ya había boicoteado las gestiones para que el SiPreBA obtuviera su personería gremial en 2023, no pagó un centavo a cuenta de la paritaria".

"Cobramos sueldos de indigencia, no nos aumentan desde diciembre, nos descuentan por reclamar, no tenemos redacción, nos piden notas por WhatsApp, aportamos nuestros propios celulares, no dialogan con la Comisión Interna y ni siquiera se dignan a cumplir la paritaria", resumieron los delegados.

El comunicado difundido por la comisión interna de Página 12

Denuncian "actitud antisindical" de la empresa

En tanto, los trabajadores denunciaron "una actitud antisindical" de la empresa, debido a la decisión que adoptó de premiar con aumentos a cuenta a quienes no participaron de las medidas del plan de lucha, como así también aplicar descuentos para quienes adhirieron a las distintas medidas de fuerza realizadas en el último tiempo.

Una actitud empresarial que no deja de ser llamativa, sobre todo teniendo en cuenta que Santa María, quien encabeza el Grupo Octubre es, además de empresario, sindicalista.

"Esta decisión se aplica por medio de la dirección periodística de Página/12, que integran Hugo Soriani, Nora Veiras y Victoria Ginzberg, quienes digitan premios y castigos para desalentar el compromiso con la vida gremial", denuncia en el comunicado la comisión interna.

De esta manera, sin el incremento paritario que la empresa se niega a pagar, el salario básico de un redactor de Página 12 se ubica en laos $243.000 pesos, un monto al que se le deben aplicar los descuentos en caso de que el trabajador se haya sumado a algún paro.