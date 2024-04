Mediante una solicitada, Tabacalera Sarandí sostuvo que no paga el impuesto porque es "inconstitucional". Esto le permitió crecer en el mercado

Mediante una solicitada publicada en el diario El Cronista, Pablo Otero, el dueño de Tabacalera Sarandí y conocido como el "Señor del Tabaco", reconoció que no paga un impuesto clave con su compañía, un hecho que le permitió crecer en el mercado local.

A partir de esta posibilidad, que le permite vender cigarrillos a un precio más baratos, actualmente Tabacalera Sarandí concentra el 45% del total del mercado de cigarrillos en Argentina.

El "Señor del Tabaco" reconoció que no paga un impuesto clave

En uno de los puntos expuestos en la solicitada, Tabacalera Sarandí se refirió al hecho de no pagar un impuesto que sus competidoras multinacionales sí deben afrontar: "El no pago del impuesto mínimo se sustenta en las sentencias dictadas por el Poder Judicial, que lo han declarado inconstitucional".

"Ninguna Pyme tabacalera paga el dominado impuesto mínimo, ya sea porque en su mayoría han obtenido alguna medida judicial que las exime de dicho pago o bien porque en los hechos, pese a no contar con medidas judiciales, el pago de dicho impuesto implicaría ni más ni menos que la desaparición de la empresa. En consecuencia, Tabacalera Sarandí no fue ni es la única empresa tabacalera que no paga el impuesto mínimo", resaltó.

En otra parte del texto, también acusa a la prensa de "omitir" información para perjudicar a la compañía.

En tanto, las tabacaleras qeu compiten contra Sarandí denuncian competencia desleal y aducen que la mayor parte del precio de los cigarrillos corresponde a impuestos.

El hecho de no pagar el impuesto beneficia a Tabacalera Sarandí, ya que le permite vender cigarrillos más baratos y crecer en el mercado

Para equiparar esta situación, el Gobierno de Javier Milei había incluido varios artículos en el nuevo proyecto de la Ley Bases, pero los que se referían al negocio tabacalero luego fueron retirados. La movida confirmó de alguna la influencia del lobby de Otero entre jueces y políticos.

Se mantiene el statu quo en el negocio del tabaco

A partir de este lobby, el Fondo Nacional del Tabaco (FET) no podrá mejorar su recaudación teniendo en cuenta que en el 2023 finalizó con una recaudación de $65.000 millones, además de dejar en desigualdad de condiciones a las tabacaleras extranjeras con las locales.

A esto se suma que la venta de cigarrillos de las multinacionales viene en caída en relación a las locales que, en enero controlaban el 37% del share y en febrero pasaron ya al 40,4%, según datos de la Secretaría de Agricultura.

Traducido en cifras, este año más de 700 millones de paquetes no pagarán el impuesto interno, gracias al lobby político empresario de la dupla conformada por "El señor del tabaco" y Ritondo generando un enorme daño a toda la cadena de valor tabacalera.

Se trata de un sector que representa una importante actividad en términos productivos, económicos, sociales y fiscales, que se integra verticalmente desde la producción de la materia prima hasta la distribución y la comercialización mayorista y minorista de cigarrillos.

En este sentido, Argentina es el 8° productor y el 7° exportador mundial de tabaco; y el 2° productor de Latinoamérica.