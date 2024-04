Alejandra Marisa Rodríguez, abogada y periodista, se convirtió en la primera mujer de 60 años en ganar el concurso Miss Buenos Aires. Ahora, buscará la corona de Miss Universo Argentina 2024.

Rodríguez ahora competirá contra otras candidatas, que van desde los 18 hasta 40 años en el concurso nacional.

Este no fue el único dato interesante de Miss Buenos Aires. La primera finalista de la competencia resultó una mujer de 73 años, quien no pudo ocultar la felicidad por la victoria de Alejandra. La final de Miss Universo Argentina se realizará el próximo 25 de mayo, donde Yamile Dajud, Miss Universo Argentina 2023, coronará a su sucesora.

Cuáles son los secretos y la dieta de la Miss Universo de 60 años

Luego de la coronación, la historia de Rodríguez se volvió viral en redes sociales y repasó en distintas entrevistas sus rutinas, dietas y cuáles son los hábitos saludables que lleva adelante.

"La gente no cree mi edad", resumió la Miss Universo Buenos Aires, quien entre las claves detalló: "Creo que lo básico es tener una vida sana, alimentarse bien, hacer actividad física, los cuidados normales; nada demasiado extraordinario, y un poco de genética".

Con respecto a su dieta, en declaraciones televisivas, sostuvo: "En general trato de hacer ayuno intermitente, que es estar un lapso de tiempo sin ingerir alimentos, creo que eso ayuda bastante. Intento comer comida orgánica, sin pesticidas, este tipo de cuestiones".

Además, resaltó que come frutas, verduras y carne. Aunque, aclaró: "Fui vegetariana por mucho tiempo y ahora estoy incorporando un poquito de carne, encuentro que es sabio no irse a los extremos".

Lógicamente, una parte importante de su rutina es la actividad física: al menos tres veces por semana sale a caminar y a trotar. "Me gusta mucho la actividad física, la naturaleza, el mar", detalló.

Además, sostuvo que a esas rutinas le suma otros cuidados como "suplementos de vitaminas, buenos cosméticos, buenas cremas, por ahí también radiofrecuencia en la piel".

Alejandra Rodríguez, la Miss Universo de 60 años, aseguró que la clave es una buena alimentación y hacer ejercicio físico regularmente

Finalmente, aclaró: "Hasta ahora no he recurrido, por suerte, a ninguna cirugía. De cuerpo estoy cero kilómetro, nunca me hice nada, solo actividad física".

Cambios en la reglamentación de Miss Universo

A partir de este año la organización de Miss Universo cambió las reglas y eliminó el requisito de edad para competir, lo que le permitió participar a Rodríguez y llegar hasta donde llegó.

Desde 1958, la organización solo permitía participantes de hasta 28 años de edad.

Esta modificación surge bajo la administración liderada por Anne Jakrajutatip, quien adquirió la franquicia a finales de 2022 por $20 millones, esto ocurre a más de un año que la organización diera luz verde a que mujeres casadas, con hijos y embarazadas pudieran competir por el cetro universal.