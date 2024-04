Victoria Vannucci habló sobre los rumores de un romance con Javier Milei

Tras la ruptura del romance del presidente Javier Milei con la actriz Fátima Florez, comenzaron a circular rumores que vinculaban al mandatario argentino con la modelo y empresaria Victoria Vannucci.

La exmujer del empresario Matías Garfunkel decidió romper el silencio y salió a aclarar las cosas mediante un video que compartió en sus redes sociales. Además, contó que tienen en común.

"Hay algo que está pasando que es muy fuerte y lo que corresponde es ponerle el pecho y decir las cosas como son, también para que no se siga armando una bola. Sé que se me está vinculando con el Presidente de la Nación, el señor Javier Milei, por el cual tengo absoluto respeto", comenzó la modelo.

Y aclaró: "No hay ningún tipo de lazo amoroso, es lo que necesitamos aclarar en este mensaje. Amo quien soy hoy, no tengo sed de poder, de poder ser primera dama".

Vannucci contó cuál es su vínculo con Milei: "Quiero que sepan que tenemos muchas cosas en común, compartimos el amor por el judaísmo, compartimos rabino, que de hecho le mando un fuerte abrazo... Tanto me ha dado, tanto me ha enseñado, tanto me continúa dando día a día".

"Hay muchas partes de la información que sí son ciertas, estuve invitada a esta famosa cena, a la cual no pude asistir", dijo la mediática desde Estados Unidos. Además, para que no queden dudas, expuso: "Pero me parece que es un buen momento para aclarar que no tengo ningún tipo de relación amorosa".

Victoria Vanucci estuvo casada con el empresario Matías Garfunkel y ahora reside en Estados Unidos

Y cerró el video: "Me prometí a mí misma no hablar de política. Lo único que deseo es que a mi gente le vaya bien, a mi familia le vaya bien".

La separación de Milei y Fátima Florez

Javier Milei confirmó a través de sus redes sociales que se separó de Fátima Florez: lo hizo con un comunicado. Se espera la reacción de la artista.

"Como resultado del arrollador éxito profesional que está viviendo Fátima, de quien me siento sumamente orgulloso, ha recibido numerosas propuestas laborales para trabajar tanto en Estados Unidos como en Europa", escribió Milei en X, ex Twitter.

"Esto, sumado a la compleja tarea que hoy enfrento y que los argentinos me han encomendado, nos ha llevado a vivir separados, imposibilitando la relación de pareja que nos gustaría tener, pese a cuánto nos queremos. Por eso es que decidimos terminar nuestra relación y mantener un vínculo de amistad dado lo que sentimos el uno por el otro y cuanto nos queremos, nos respetamos y admiramos mutuamente", agregó.

Javier Milei anunció en su cuenta X que se separó de Fátima Florez

Más allá de lo expresado por el Presidente de la Nación, Fátima se fue de vacaciones a Miami para estar con su novio, pero en Estados Unidos se encontró con el final de la relación.

Tanto es así, Fátima estuvo presente en la premiación que le dieron a Milei en Miami, pero se notó la frialdad en el saludo con el Presidente y cómo quedó de lado luego del encuentro.

Las versiones son muchas, varias de ellas indican los celos de la artista, sobre todo con la diputada Lilia Lemoine, quien hace pocos días reconoció haber estado de novia con Milei.