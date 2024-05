En el marco del paro general que se llevará adelante este jueves contra la Ley Bases y el Gobierno de Javier Milei, el periodista Ricardo Canaletti y el dirigente social Eduardo Belliboni se sacaron chispas hoy en el programa Mañanísima, conducido por Carmen Barbieri en El Trece.

"Estás acostumbrado a no laburar. Sos un juntapulgas que vive de los pobres, andá a laburar. Sáquenlo del aire", se quejó a los gritos Canaletti mirando a la conductora. "¿A este querés escuchar? ¿a este tipo?"; insistía.

"Podemos tener un debate sin tener a este tipo ahí que encima no aporta nada. Es más, jode al país. Jode a la gente y encima te viene con un discurso sibilino y de víbora que es", continuó en llamas el también conductor de Cámara del Crimen en TN.

"Lo quiero escuchar a Eduardo", replica Barbieri, lo que provocó aún más indignación de su panelista. "Ah, ¿lo querés escuchar?".

Cómo arrancó la pelea entre Canaletti y Belliboni

Todo arrancó cuando pidieron la intervención de Canaletti como abogado, para que hablara sobre la constitucionalidad o no del corte calles para protestar.

"Me hace mal, para mí es un virus, a mí me hace mal al corazón, me da pericarditis este señor, no quiero hablar", dijo el periodista.

"Me da mucha lástima que alguien le rehuya al debate, diciendo que le doy pericarditis, yo no le doy pericarditis a nadie", contestó el dirigente. Unos instantes después, le dijo No digas pavadas, votante de Milei, votante de Milei oculto, que diga que votó a Milei, que quiere que este gobierno siga atacando trabajadores, diga eso, señor Canaletti, listo y ya está. Pericarditis nada, pericarditis tuve yo, no digas pavadas".

Después de un ida y vuelta, el periodista estalló y le dijo: "No es nada, es un junta pulgas, que vive de los pobres. Andá a laburar ahora, ¿qué mierda estás haciendo ahí? Andá a laburar ahora, como estamos laburando nosotros. Es un virus, una bacteria, bicho, alimaña. Todo esto sos... Podemos hacer tranquilamente un debate sin la necesidad de que esté ese tipo ahí. Ese tipo no aporta nada, jode al país, a la gente, y viene con un discurso de víbora para enroscarte".

La conductora buscaba seguir con la nota al referente piquetero, pero Canaletti no cesaba con sus críticas, lo que obligó a Belliboni a responderle: "Tenés un problema conmigo, nos encontramos donde y cuando quieras".

En menos de un minuto, Barbieri decidió cortar la comunicación y mandó al corte publicitario.