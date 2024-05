Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo de vías, descarriló y 30 personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

Según fuentes policiales, el choque ocurrió esta mañana alrededor de las 10.30, en cercanías a la estación Palermo, en la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego y entre 50 y 70 personas fueron revisadas en el lugar.

En cuanto a las primeras hipótesis que se manejan, fuentes del sector indicaron que el maquinista a cargo de la formación con pasajeros había recibido la autorización para circular por esa vía, aunque se encontraba en el camino la locomotora detenida. La notificación para avanzarse se envió de manera escrita, debido a que desde hace 10 días no hay señalización producto del robo de cables.

"Hace 10 días que están sin señales, entonces se va dando vía por escrito. Al no andar el circuito automático, se va haciendo de forma humana. Enviaron una locomotora con un furgón y atrás le dieron vía libre a la formación con pasajeros. Y ahí se da el impacto", sostuvieron.

Para Maturano, se busca privatizar el servicio de trenes

Omar Maturano, titular de La Fraternidad, el gremio que agrupa a los maquinistas, confirmó la teoría: "Había una locomotora detenida sola. Se le dio vía libre escrita al conductor que venía con pasajeros y chocaron. Hace 10 días que estamos trabajando así porque se roban los cables de señalamiento, venimos reclamando que los reparen pero no hay repuestos. Hay una degradación total de la empresa. No hay repuestos para señalamientos pero tampoco para los trenes".

El sindicalista detalló además que los conductores de los trenes que colisionaron están golpeados pero en buen estado, aunque hay una guarda que sufrió heridas de mayor consideración.

Un tren de la línea San Martín que iba con pasajeros desde Retiro hacia Pilar chocó con otra formación con material de trabajo de vías

Maturano adjudicó la situación de la empresa a una intención de privatizarla: "Nos están llevando a eso para que venga un capital privado y la compre a menos valor. Nosotros no estamos a favor de la privatización, estamos a favor de que venga el capital privado y ponga plata, y si se tiene que concesionar, que se concesione. No tenemos problemas con eso, no es que le tenemos miedo al capital privado como dicen. Pero bueno, que vengan y pongan plata para la infraestructura y que los trenes funcionen como tengan que funcionar".

¿Por qué chocaron trenes de la línea San Martín?: el comunicado de Trenes Argentinos

Luego del accidente, comenzaron a trabajar allí personal policial y del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad que realizaron una inspección. Se solicitó personal médico, por lo que el SAME se dirigió al lugar.

Los Bomberos realizaron un triage primario, y algunos pasajeros evacuaron la zona por sus propios medios, en tanto que quienes aducían algún dolor quedaron a resguardo.

No hay personas atrapadas dentro del tren

También se hizo una inspección y no se encontraron personas atrapadas.

Con las ambulancias en el lugar, un grupo de bomberos procedió a bajar con cuerdas, a algunos de los lesionados desde el terraplén hasta las ambulancias estacionadas sobre Figueroa Alcorta y de ahí fueron trasladados a los hospitales.

En tanto, otro grupo de Bomberos dispuso preventivamente de una línea junto a las formaciones.

"Trenes Argentinos comunica que una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta. Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido", informó la empresa en un comunicado.

Una vez que todos los vagones fueron evacuados, personal de Bomberos se disponía a hacer una inspección con los perros del K9 adiestrados para localizar personas en zona de desastre.

Continúa trabajando personal del Same, de la Policia Federal Argentina, Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y Trenes Argentinos.