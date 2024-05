Gran Venta Selección Haras Firmamento

El jueves 23 de mayo, Haras Firmamento realizará la "Gran Venta Selección", de 13 a 18 horas en el Tattersall del Hipódromo de San Isidro; donde se exhibirán más de cuarenta Caballos Sangre Pura de Carreras nacidos en 2022, y se presentará al público la primera generación de hijos del padrillo "The Great Day", campeón argentino e hijo de Harlan’s Holiday, afamado y gran padre de padrillos a nivel mundial.

Este evento evidencia una vez más la inmensa colaboración a la industria hípica que realiza incesantemente el Dr. Juan Carlos Bagó, criador y dueño del Haras Firmamento, gran apasionado por las carreras de caballos; quien desde 1975, fecha en que creó el haras, aporta continuamente a este deporte la mejor genética internacional, para continuar posicionando a nuestro país entre los mejores productores del mundo.

Se presentará al público la primera generación de hijos del padrillo "The Great Day"

Durante la subasta, Haras Firmamento presentará también hijos de los mejores padrillos probados de Argentina como; Fortify, Hi Happy, Cityscape y Daniel Boone. Y también se mostrarán los hijos del novedoso Gouverneur Morris, entre otros.

El padrillo The Great Day, nació en Argentina en 2014 y es hijo de la yegua The Great Glory por Honour and Glory

El padrillo The Great Day, nació en Argentina en 2014. El caballo de pelaje zaino, hijo de la yegua The Great Glory por Honour and Glory, fue múltiple ganador clásico del Gran Premio Polla de Potrillos (G1, 1600 metros) y del Gran Premio Estrellas Classic (G1, 2.000 metros). Su padre, Harlan’s Holiday, es también padre de Into Mischief, el mejor padrillo de Estados Unidos de América, cuyo servicio tiene un valor de 250.000 dólares estadounidenses para la temporada 2024.

No se suspende por lluvia.

Contacto: Gabriela Vidal + 54 9 11 3693 7530

Catálogo: www.antoniobullrich.com