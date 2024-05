Luego de que una mujer cordobesa denunciara al Estado y AstraZeneca, argumentando que su vacuna contra el Covid le provocó una reacción secundaria, el laboratorio publicó un comunicado en el que se refirió al caso.

En la denuncia, la mujer pidió un resarcimiento de $100 millones ya que aduce que la vacuna le provocó una reacción que la obligó a pedir un retiro por incapacidad laboral y fue diagnosticada con síndrome de Guillain-Barré con cuadriparesia.

La presentación judicial fue una semana después de que AstraZeneca anunciara que dejó de comercializar en Europa la vacuna contra el Covid-19. Tras conocerse la demanda en Córdoba, la farmacéutica emitió un comunicado.

Qué dijo AstraZeneca luego de la millonaria demanda de la mujer cordobesa

"Desde AstraZeneca no realizamos comentarios sobre litigios en curso. Extendemos nuestra más profunda solidaridad con cualquier persona que haya perdido a un ser querido o haya informado problemas de salud. La seguridad del paciente es nuestra máxima prioridad y las autoridades reguladoras cuentan con estándares claros y estrictos para garantizar el uso seguro de todos los medicamentos, incluidas las vacunas", dice el comunicado.

"A partir del conjunto de pruebas obtenidas en ensayos clínicos y datos del mundo real, se ha demostrado continuamente que la vacuna AstraZeneca-Oxford tiene un perfil de seguridad aceptable y los reguladores afirman sistemáticamente que los beneficios de la vacunación superan los riesgos de posibles efectos secundarios extremadamente raros", continúa la farmacéutica.

Y finalizó: "Según estimaciones independientes, se salvaron más de 6.500 millones de vidas mundialmente en el primer año de uso de la vacuna y se suministraron más de tres mil millones de dosis en todo el mundo, impactando positivamente en el control y manejo de la pandemia".

La demanda de la cordobesa contra AstraZeneca por $100 millones

Una mujer de Río Cuarto, provincia de Córdoba, demandó a la farmacéutica AstraZeneca por cien millones de pesos por una presunta reacción secundaria provocada con la vacuna que recibió del laboratorio contra el Covid-19. Agregó que quedó incapacitada en un 75% laboralmente luego de darse la tercera dosis.

La asumida como damnificada, oriunda de Río Cuarto, presentó la demanda junto a su pareja contra AstraZeneca y el Estado argentino, ya que sostuvo que después de recibir la tercera dosis en enero de 2022, comenzó a sentir fuertes calambres e inestabilidad en las piernas.

En la presentación, agregó que su médica le dijo que podía ser un efecto adverso de la vacuna. Ante ello, le suministraron decadrón y diclofenac para mitigar el fuerte dolor. Se le adormecieron las piernas y la derivaron a una clínica privada.

Después de realizarle estudios, le diagnosticaron síndrome de Guillain Barré con cuadriparesia. Le advirtieron que estaría aproximadamente dos meses en silla de ruedas con rehabilitación.

"Me arrebataron la vida. Soy madre de un nene de 5 años, jamás fui informada y tampoco se me advirtió que podría sufrir efectos adversos, como asimismo de los riesgos/beneficios de la inoculación. No hubo un verdadero consentimiento de mi parte, solamente nula información y coacción", dijo la denunciante.

La mujer indicó que un neurólogo coincidió en el diagnóstico posvacunación. Indicó que padece cuadriparesia flácida, que requiere dispositivos de asistencia para la marcha, con discapacidad del 90% para su movilidad. Otro neurólogo advirtió el compromiso desmielinizante en los miembros inferiores.