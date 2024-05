Tras el escándalo del yategate, Sofía Clerici publicó nuevas imágenes de un viaje junto a Martín Insaurralde. "Como me miman...", reveló la modelo.

En las imágenes de lo que parecería ser una escapada romántica, se puede ver al ex funcionario manejando un auto y luego tomando un descanso en un sillón.

Todas las fotos y videos fueron publicados por la misma Sofía en su cuenta de Instagram, donde la siguen más de dos millones de personas. "Ruta de amor", tituló ella esta travesía.

Clerici también subió a historias un video mostrando un asado y aseguró: "Cómo me miman...".

Sofia Clerici compartió las imágenes de un nuevo viaje junto a Martín Insaurralde

El escándalo que sacudió la campaña electoral

A fines de septiembre de 2023, en plena campaña electoral, se viralizaron fotos de Insaurralde junto a la modelo Sofía Clérici disfrutando en un lujoso yate en Marbella, brindando con champagne y rodeado de bolsos y relojes de marcas exclusivas.

modelo Sofía Clerici contó a través de las redes sociales que, en su momento, expuso públicamente al ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde por dañarla y reveló cómo está la relación en la actualidad.

A meses de que salgan a la luz fotos, la modelo desde sus redes y sin nombrarlo directamente, se mostró enojada con su situación actual y expresó que todo lo que tiene en términos materiales, tiene que ver con el fruto de su trabajo y ahorros.

"Nunca nadie me regaló nada, todo me lo gané solita. Para los que no me conocen, ese tattoo del brazo de rosas en dólares me lo hice a mis 19 años, cuando empece a ahorrar en un local de ropa y luego en TV y tapas de revista", comenzó en su descargo.

Asimismo, comentó que decidió exponer a Insaurralde, con las famosas fotos íntimas que los mostraba en un yate en Marbella porque se sintió lastimada. "Llegué donde llegué por mí, sin joder a nadie a mis 36 años (y si algo se supo es porque debió ser así por dañarme)", concluyó.