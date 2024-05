Air Europa: la Guardia Civil sigue investigando a Begoña Gómez

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) continuará con la investigación a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. Así lo confirman algunas fuentes a The Objective, señalando que se han encontrado "indicios" de presunto tráfico de influencias en el sector privado, por ejemplo, durante la negociación por el rescate de Air Europa.

La entidad hizo entrega hace unos días de un informe "preliminar" al juez que lleva el caso en el que exoneraban a Gómez de delito alguno. No obstante, explican que la UCO no tiene las competencias para tomar estas decisiones. Únicamente se limita a describir los hechos y ponerlos en conocimiento de Juan Carlos Peinado, que no cesa en su empeño de aclarar el caso pese a las amenazas recibidas.

Peinado ha abierto nuevas diligencias, llamando a declarar como testigos a seis personas más. Entre ellos figura el nombre de Juan Carlos Barrabés, compañero de máster de Begoña, que se adjudicó ayudas de la entidad pública Red.es tras haber recibido una carta de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno, según el medio Preferente.

Asimismo, el magistrado ha recurrido a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para que examine si se cometió alguna irregularidad en la inyección estatal de 475 millones de euros a la compañía de Globalia. Cabe recordar que la concesión se aprobó meses después de que Gómez mantuviese al menos dos encuentros en privado con el por entonces CEO de Globalia, Javier Hidalgo.

Avance de la investigación

Según la Asociación Europea de Ciudadanos Contra la Corrupción (AECC), que acudió a la Sala Penal del Tribunal Supremo, al entender que los dos podrían haber cometido delitos de tráfico de influencias, complicidad por omisión y encubrimiento.

En la demanda, se indica que Begoña realizó viajes oficiales a destinos "en los que ella tenía sus propios intereses laborales/profesional/comerciales" y que desde que Sánchez es presidente, algunas de las empresas con las que ella ha mantenido algún vínculo "han mejorado su facturación, alguna casi en un 4.000%".

Sánchez acorralado en una nueva causa.

Pero el centro está en la relación de la esposa del Presidente con Globalia, matriz de Air Europa, una aerolínea que pertenece todavía a Globalia y cuyo expediente de fusión con IAG (matriz de Iberia) está en la Comisión Europea.

Según la acusación, es "muy sospechoso" que Wakalua, filial del grupo de la familia Hidalgo, se comprometiese a ingresar 40.000 al IE África Center, dirigido por la mujer del presidente, a pesar de estar atravesando "un momento económico muy difícil".

Además, sostiene que "reúne indicios de servir para conseguir la influencia de la denunciada" en otras operaciones, recordando que meses después el Consejo de Ministros dio luz verde al rescate estatal de Air Europa, cuyo importe ascendió a 475 millones de euros. AECC considera que la decisión de Sánchez de no ausentarse del mismo supone "un claro conflicto de intereses" (El formato del rescate a Air Europa fue singular entre los del resto de Europa).

"Este rescate no solo fue el más cuantioso y el más rápido en procesarse" de los otorgados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), sino que también "esquivó el posterior escrutinio de la Comisión Europea" gracias a su división en dos partes, sostiene el texto.

Para AECC, Globalia disfrutó de un trato "que puede calificarse de privilegiado" por parte del Gobierno, con una inyección total de 1.100 millones entre junio de 2019 y el mismo mes de 2022.