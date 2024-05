El periodista peruano Jaime Bayly volvió a criticar al presidente Javier Milei por el conflicto diplomático que se desató con España luego de las declaraciones del mandatario en contra de Begoña Gómez, esposa del jefe de Gobierno del país europeo, Pedro Sánchez. Consideró que el reciente viaje a Madrid fue un error y que el presidene argentino "cayó en la trampa" de sus detractores.

Bayly difundió un video en sus redes sociales en el que afirmó que Milei, a quien apoyó en el pasado, cometió dos grandes errores en su reciente viaje a España: haber ido a participar "de una reunión de extrema derecha" y haber respondido a los ataques que había sufrido por parte del ministro de Transporte español, Oscar Puente.

"Seguramente eso le tentaba al ego, a la vanidad, pero no servía a los intereses de la República Argentina. Milei no es ya un líder recalcitrante de la extrema derecha argentina, es el presidente de la Nación, debe cuidar los intereses estratégicos de la Argentina y no tanto su perfil personal de provocador ideológico", agregó.

Y añadió: "A mí me parece que fue un error que Milei visitara España sin pedir una reunión con el presidente de Gobierno Sánchez y asociándose con el club de la extrema derecha europea. Ese club no es precisamente una reunión de liberales", apuntó.

Luego habló de sus dichos contra la esposa de Sánchez durante la cumbre "Europa Viva" organizada por Vox. Según Bayly, Milei cayó "en la trampa" tras los dichos de Puente, quien lo había acusado de consumir sustancias.

"Primero, no está probado que la señora Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, es una mujer corrupta. Para nada. La han acusado de tráfico de influencias, la están investigando, ok. ¿Ha sido condenada? No. ¿Ha sido sentenciada? No. ¿Se ha demostrado que ha roto la ley? No. ¿Se puede afirmar entonces de un modo cierto, seguro, que la señora Begoña Gómez es una mujer corrupta? No. Es una maldad decir eso. Y Milei cae en esa trampa, porque un ministro del presidente Sánchez lo acusa de drogadicto", apuntó.

En el final de su video, Bayly tuvo los conceptos más duros para con el Presidente argentino. "Yo le pido al presidente de la Argentina que no sea tan frívolo, tan vanidoso, que no sea tan arrogante y superficial, que no esté pensando siempre en que él se ha convertido en el líder de la derecha mundial. Yo sé que a él le gusta pensar eso, pero su primera obligación es gobernar bien en la Argentina y cuidar que la Argentina sea un país que se lleva bien con sus aliados de toda la vida", sostuvo.

Jaime Bayly cuestionó a Javier Milei por considerar que España "es una dictadura"

Además, resaltó que "España no es una dictadura", y que si bien apoya que Milei se enfrente a Nicolás Maduro o al presidente del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, y hace bien, subrayó que España "tiene a un presidente socialista, que es democrático, que ha sido elegido por el pueblo, y no tiene una economía depauperada como la Argentina, tiene una economía que marcha bastante bien".

"Entonces tampoco es verdad que si la derecha no gobierna, la economía se va al carajo, como dice Milei. En los países más exitosos de Europa no siempre gobierna la derecha", añadió.

"Estoy muy decepcionado de Milei. Sí, la economía en la Argentina parece que va bien encaminada, pero tampoco hay que ser un genio para entender cómo se baja la inflación, ¿no? Es una cosa de sentido común. Hay que ajustar las cuentas, no hay que tener déficit no hay que imprimir papel moneda de forma irresponsable y poco a poco se baja la inflación. Eso va por buen camino, pero eso no autoriza a Milei a convertirse en un niño malcriado, engreído, que va por el mundo reuniéndose con sus amigotes cómo si no fuera Presidente y que llega al reino de España e insulta a la mujer del presidente socialista español, sólo porque Sánchez es socialista", continuó Bayly.

A continuación, el periodista advirtió que "Milei tiene que entender que en la vida hay que celebrar la diversidad. No todo puede ser de extrema derecha. Hay gente de derecha más moderada y hay gente de centro, estimable".

"Hay gente de izquierda pero que es democrática, honorable, decente. Y hay gente de izquierda que llega al poder y gobierna bien. Ustedes dirán, ¿quién? Chile después de Pinochet tuvo 30 años de gobiernos de izquierda que hicieron un trabajo formidable. Felipe González fue presidente del Gobierno español casi dos décadas y gobernó muy sabiamente", enfatizó.

Jaime Bayly apoyó a Milei en la campaña pero ahora lo cuestiona

"Es una idiotez decir que si no gobierna la extrema derecha de Vox la economía va terminar como la venezolana o como la cubana. No seamos tan burdos, no seamos tan ignorantes. Y sobre todo tan maniqueos: ‘si no estás conmigo, estás contra mí, y entonces te insulto a vos y a tu esposa’. Y después de haber arrojado salibazos a todo el mundo me voy de Madrid y prometo volver pronto", siguió.

Y remató: "Así no se gobierna con sabiduría con aplomo y con visión de futuro y Milei está demostrando, al menos en estos fiascos absolutos de la diplomacia, en estas groserías y en estos insultos, que no actúa como el presidente que la Argentina merece, que no da la talla y que decepciona".