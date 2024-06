Una joven en Tik Tok explicó qué hacer para evitar caer en la trampa y advirtió: "Que no les pase, porque mucha gente ya fue estafada"

Booking es una de las más grandes compañías dedicadas a conectar viajeros con alojamientos. Además, vía online, ofrece vuelos, excursiones y otros servicios vinculados al turismo. Sin embargo, entró en alerta porque un virus está intentando robar datos de tarjetas de crédito a sus clientes.

"Hay un virus en Booking, la aplicación para reservar hospedajes", advierte Isa Rodríguez en su cuenta de Tik Tok. Y añade: "Yo casi, casi caigo".

Virus de Booking roba datos de tu tarjeta de crédito: cómo evitarlo

Según la joven, mediante el celular, la víctima recibe un mensaje como si proviniera del propietario o la administración del hospedaje que reservó previamente. Al repecto, profundizó: "Primero, te mandan un mensaje a través del hospedaje y te dicen que si no llenás los datos en un link, se cae la reserva. ¿Por qué parece fiable esto? Porque todo el tiempo los hospedajes mandan links para hacer el check in, para enviar documentos o para que el ingreso sea más rápido".

Y añade: "Primero sentí miedo por tener que hacer algo más para confirmar la reserva, rarísimo. Entro al link y era igualita a Booking. Ahí pedía los datos de mi tarjeta, pero aclaraba que no se iba a cobrar nada. Por suerte le mando un mensaje al hospedaje y digo que no quiero perder la reserva, pero que tampoco iba a poner mis datos bancarios en un link externo. Y me avisan que es un virus de Booking".

Y cerró: "Que no les pase, hay mucha gente que fue estafada".

Booking,com fue fundada en 1996 en Ámsterdam como una pequeña start-up en los Países Bajos a convertirse en una de las empresas digitales de viajes líder en el mundo. Booking.com, que es parte de Booking Holdings Inc., tiene como misión "hacer que conocer el mundo sea más fácil para todas las personas".

La empresa está disponible en 43 idiomas y ofrece más de 28 millones de unidades de alojamiento, entre las cuales se incluyen más de 6,6 millones de casas, departamentos y otros lugares únicos para alojarse. Despegar, Trivago y Airbnb son algunos de sus competidores.

La aclaración de Booking para evitar estafas

En diálogo con iProfesional, la firma aclaró: "En Booking.com, la seguridad y protección de los datos de nuestros socios proveedores de alojamiento y clientes es la máxima prioridad".

Y añadió: "Además del importante volumen de análisis que realizamos para verificar cada alojamiento antes de que esté disponible en nuestra plataforma, contamos con equipos especializados que utilizan herramientas técnicas personalizadas de alto nivel para vigilar, detectar y bloquear actividades sospechosas".

En términos de consejos prácticos, la emprensa recomendó "que los clientes revisen cuidadosamente los detalles de una propiedad antes de reservar, incluidas las políticas de pago".

Y cerraron: "Si una propiedad o un anfitrión solicita un pago que no se describe en esa política, los clientes no deben efectuarlo y deben comunicarse con nuestro equipo de atención al cliente para obtener ayuda. El mismo está disponible los 365 días del año en 45 idiomas. Es importante recordar que ninguna transacción legítima requerirá que se brinde los detalles de su tarjeta de crédito por teléfono, mensaje de texto o correo electrónico. Es aconsejable mantener siempre la comunicación con el alojamiento elegido a través de la plataforma de Booking.com y se recomienda chequear siempre en las más de 339 millones de reseñas verificadas de huéspedes reales que reservaron a través de Booking.com".