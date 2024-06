Preocupa la salud de Jorge Lanata: desde el sábado está sedado e intubado

Tras quedar internado el pasado 14 de junio en el Hospital Italiano, en medio del silencio total de su familia, la panelista Yanina Latorre contó en el programa de América, LAM, cómo se encuentra el periodista Jorge Lanata.

"Yo conté la semana pasada, el viernes a la noche, que Jorge había tenido un paro, corto, del que salió rápido y que estaba pasando un día estable y que si era así el sábado lo iban a dejar irse a la casa para poder participar de los Martín Fierro que iban a ir a ver viendo cómo estaba la situación", comenzó explicando la angelita, amiga de Lanata y su esposa, Elba Marcovecchio.

"Voy a ser cuidadosa con mis palabras. Además, no soy médica y no hay parte oficial. El sábado tuvo un episodio respiratorio muy feo, realmente muy feo. Lo intubaron y desde el sábado a hoy él está sedado y está intubado. Una sola vez le trataron de bajar la sedación, de empezar a extubar y no pudieron", detalló y reveló que "Todos los días dicen ‘mañana vamos a ver cómo está’".

Asimismo, hizo saber que "Preocupa su estado, obviamente. Hoy por hoy sigue intubado. Mañana (por hoy sábado) van a ser más de siete días de este episodio. Hay mucha preocupación y por eso hay tanto silencio. Mucha gente también me está preguntando y como él es periodista, entiendo que ha contado de otros, me parece que es honesto contar como está él".

Sedado e intubado, así está Lanata

Latorre preguntó a la familia si era un estado muy de gravedad, y contó la respuesta que recibió: "Me dijeron que no, pero como están preocupados y viene ya con estos episodios hace un tiempo, no quieren despertarlo y extubarlo hasta que realmente lo vean muy óptimamente bien. Por eso prefieren tenerlo sedado e intubado", sumó Yanina.

Hacia el final, la conductora interina de LAM confió que la esposa del periodista está dedicada de llena al cuidado del periodista. "Me imagino que hay mucha preocupación en la familia. Ellos no están contestando, cuesta mucho. Elbita es mi abogada y justo esta semana tenemos que presentar unos escritos. No está, no está laburando. Yo hablé todo el tiempo con el socio de ella, Patricio, porque tenía que firmar papeles de los 49 mil millones de juicios que tengo", explicó fiel a su estilo verborrágico.

"Lo cierto es que ojalá se reponga. De todo corazón, lo amo a Jorge. Lo adoro. A mí me enseñó todo lo que hago en radio y ojalá se recupere pronto por él y por toda su familia. Es un tipo joven, tiene mucha vida por delante y ojalá pueda estar bien porque él quiere seguir estando bien", concluyó.