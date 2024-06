El periodista Jorge Lanata criticó al presidente Javier Milei, cuestionó el proyecto de país que quieren desde la Libertad Avanza y descartó la posibilidad de inversiones para el año que viene.

"Milei es un fenómeno curioso, por llamarlo de algún modo, a mi me preocupa cómo es el país que él piensa. Hoy hay 55% de pobres, pero a mi me da la sensación de que el país que sueña Milei es uno que capaz tiene 80% de pobres y un 20% de clase media-alta y media", afirmó el conductor en diálogo con Nelson Castro.

En esta línea, señaló: "Porque yo no veo que vaya a ver inversiones en corto y mediano plazo, me refiero en PyMES, que son las importantes. Porque las inversiones grandes reactivan la economía, pero no es lo que alcanza para reactivar la economía cercana, la microeconomía, y no se no sé si van a estar a lo largo del 2025″.

Asimismo, Jorge Lanata apuntó contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el pedido que le hizo al Gobierno: "Está todo tan raro que el FMI está preocupado por los vulnerables, una cosa nunca vista. El FMI se cagó en los más vulnerables durante décadas, y ahora está preocupado", remarcó.

En cuanto a las reuniones del Presidente con empresarios tecnológicos en Estados Unidos: "Nadie sabe a qué fue o qué conclusiones hubo. Que yo sepa, de los últimos Presidentes es el único que hizo ese tipo de giras y está bueno que lo haya hecho. El problema es para qué, cómo, qué va a pasar con esto, y ahí no tenemos respuestas".

La pelea de Jorge Lanata y Javier Milei

En abril, el conductor de Radio Mitre denunció al mandatario por "Injurias", luego de que este lo acusara de "ensobrado" por ser sus opiniones contra el Gobierno.

"Milei ha ido mucho más allá del ejercicio de su derecho a difundir ideas y opiniones. Se ha dedicado a agraviarme sin justificativo ni causa algunaas y opiniones. Se ha dedicado a agraviarme sin justificativo ni causa alguna", sostuvo Lanata en su querella, patrocinada por los abogados Elba Marcovecchio y Patricio Carballés.

El periodista denunció un "ataque incesante a la prensa", que incluye, además de su caso, a otros colegas a los que el Presidente también cuestionó en sus redes sociales.

Lanata criticó la presencia del embajador de Israel en la Argentina, Eyal Sela, durante una reunión del Comité de Crisis creado ante la situación de conflicto en Medio Oriente.

Milei respondió en la red social X desmintiendo la presencia del diplomático en la reunión (aunque admitió que estuvo en la previa), calificando a Lanata como "larretista" (seguidor del ex precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta) y se preguntó: "¿Decir la verdad requiere sobre?".

"Me identifica como ’larretista’, algo que no soy en modo alguno", retrucó en su presentación legal el periodista al sentirse ofendido.

Y agregó en la presentación: "El tildar de ‘mentiroso’ y de recibir sobres tiene la unívoca intención de dañar la reputación de la persona atacada. (…) Ello no hace más que agravar la ofensa, pues para la tipificación del delito alcanza con que el conocimiento de la injuria haya sido llevado, por obra intencional del agente, a terceros ajenos al proceso".

La causa quedó registrada con el número 1431/2024 y recayó por sorteo en el juzgado federal número cuatro, a cargo del juez Ariel Lijo.