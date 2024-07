Galperin cruzó a Maria O'Donnell y la chicaneó por su viaje a la Copa América

El fundador de Mercado Libre Marcos Galperin volvió a cruzarse en redes sociales. Esta vez, fue con la periodista Maria O'Donnell, quien lo mencionó en las redes sociales luego de que el vocero presidencial dijera que al Gobierno no le importa el valor del dólar.

Galperin se refirió de manera irónica sobre el viaje de O'Donnell y varios de sus compañeros de radio a Estados Unidos para presenciar la Copa América, que incluso fue mencionado en redes sociales por el presidente Javier Milei.

Todo comenzó con un mensaje publicado en X por parte de María O'Donnell, quien se refirió a las declaraciones del vocero presidencial Manuel Adorni. "Adorni hoy: 'La verdad es que no le buscamos explicación al día a día de lo que va pasando, no nos importa el valor del dólar, no estamos preocupados por el dólar, no nos ocupa el dólar, no nos ocupa el riesgo país'", escribió la periodista.

El cruce en redes entre Marcos Galperin y Maria O'Donnell, tras la mención de la periodista a una frase del CEO de Mercado Libre

Y le agregó un mensaje que había escrito Galperin, luego de la aprobación de la Ley Bases: "Que sentirá la gente que vota en contra de una ley que, luego de ser aprobada, suben los bonos, baja el riesgo país, cae el dólar, suben las acciones. ¿En algún momento se replantearán que sus ideas son malas para el país?".

El CEO de Mercado Libre no se guardó la respuesta y, también por las redes, le contestó: "Maryyyy, seguís en Miameeeeee??!! ¿Nunca un Caracas para ir de compras, no?", sostuvo Galperin.

Durante su conferencia de prensa, Adorni se había referido a la volatilidad del mercado cambiario y la caída de bonos y acciones: "No le buscamos explicación, no nos importa el valor del dólar. No estamos preocupados por el dólar; no nos ocupa el dólar o el riesgo país, lo que nos preocupa, ocupa y desvela todos los días hasta que terminemos de solucionar el problema es el peso".

"No hay que ver la foto de un día, hay que ver la película más completa. Nuestra obsesión es que haya menos pesos porque eso va a hacer que la inflación se termine de pulverizar, es la estocada final y va a hacer que el resto de las variables se corrijan. No estamos obsesionados con el dólar, estamos obsesionados con el peso", remarcó Adorni.

Las críticas de Javier Milei a periodistas y el mensaje de Galperin

A comienzos de julio, el Presidente Javier Milei había criticado con un mensaje en X a periodistas argentinos que fueron a Estados Unidos para ver el partido de Argentina contra Perú en la Copa América.

En ese marco es que cuatro periodistas de Radio Urbana Play -María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin- se tomaron una foto en el estadio Hard Rock Stadium de la Ciudad de Miami. Luego copartieron esa foto en las redes sociales.

Una cuenta libertaria en X tomó la fotografía de los cuatro periodistas para replicarla con el siguiente mensaje: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden: el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena"..

Javier Milei entonces, en un nuevo ataque a periodistas a los que apunta con nombre y apellido, respondió a ese mensaje de la siguiente manera: "AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo".

A los cuestionamientos se plegó también el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, también con un mensaje en X: "Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel".