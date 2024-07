Siempre activo en redes sociales, el Presidente Javier Milei criticó con un mensaje en X a periodistas argentinos que fueron a Estados Unidos para ver el partido de Argentina contra Perú en la Copa América que se disputa en ese país.

El partido en cuestión tuvo lugar el sábado por la noche, y la Selección albiceleste derrotó a la peruana por dos a cero.

En ese marco es que cuatro periodistas de Radio Urbana Play -María O’ Donnell, Andy Kusnetzoff, Sofía Martínez y Matías Martin- se tomaron una foto en el estadio Hard Rock Stadium de la Ciudad de Miami. Luego copartieron esa foto en las redes sociales.

Críticas de Javier Milei a periodistas

Una cuenta libertaria en X tomó la fotografía de los cuatro periodistas para replicarla con el siguiente mensaje: "Esta es la izquierda solidaria, la que gasta su dinero en gustos superfluos en vez de distribuir sus ingresos con los que menos tienen. Porque recuerden: el zurdo es capitalista con la suya y socialista con la ajena"..

Javier Milei entonces, en un nuevo ataque a periodistas a los que apunta con nombre y apellido, respondió a ese mensaje de la siguiente manera: "AQUÍ TENÉS CRÍTICOS OBJETIVOS. Fijate de quién inexplicablemente hablan bien y descubrirás todo un mundo nuevo".

A los cuestionamientos se plegó también el dueño de Mercado Libre, Marcos Galperin, también con un mensaje en X: "Padeciendo los estadios de un sistema desigual y cruel".

Que dijo Javier Milei sobre periodistas en la Copa América

La respuesta de los periodistas

La propia María O’ Donnell compartió la foto con sus colegas en su perfil. Y este martes, tras conocer que el Presidente había respondido, dijo en su cuenta de X: "Odio y desinformación".

Fue en una réplica al mensaje de solidaridad que les mandó a los cuatro la escritora Claudia Piñeiro, que decía: "¿Cómo generar discursos de odio? Periodistas son enviados por una radio a cubrir Copa América y presidente de su país sugiere vía cita y retuit que van por su cuenta a gastar plata que podrían repartir entre los que no comen (porque el Estado abandonó). Aguante María O’ Donnell y colegas".

Ya en los estudios de Urbana Play, Kusnetzoff bromeó con O’Donell sobre la recepción con tuits y todo que habían tenido en su regreso al país. "Sí, a todos nosotros, yo creo que la pobre Sofi ligó, pero bueno, te abrazamos Sofi con el tuit de Javier Milei. Es nuestra foto en el estadio, que la pasamos tan lindo", comentó la conductora.

"Yo creo que es una foto del estadio en donde, la verdad, supongo que ya dijiste, para mí no merece más comentario porque sino parece que hay algo y uno se defiende de algo, pero también tenés que decir, simplemente, ‘che, entendí tu tuit o lo recibí o lo leí'. Pero supongo que la tranquilidad que tenemos, que lo hablamos antes de venir me acuerdo, es la tranquilidad de que si hacés un viaje privado, de trabajo, pagado por la radio con tus auspiciantes y con toda tranquilidad, sin nada del Estado, ya está, te quedás tranquilo; y no tengo mucho más para decir. Si eso molesta, venir a cubrir la Copa América... Pero, bueno, agarrate Macaya", agregó Kusnetzoff.

Para la periodista, lo que subyace en la actitud de Milei es una "idea de generar odio, como si hubiese una situación de estar en falta" por tener un viaje a Estados Unidos. "‘Aquí tenés críticos objetivos’ escribe con mayúsculas Milei como si hubiera una contradicción entre que nuestro trabajo tiene muchas partes muy lindas, una de las cuales es la posibilidad de viajar a hacer distintas coberturas. Para mí es más inusual hacer la de la Copa América, vamos a volver a Estados Unidos en noviembre para la cobertura de las elecciones. No entiendo las contradicciones que pretende marcar," prosiguió.

Qué dijo Marcos Galperin sobre los periodistas argentinos en Copa América

"Nunca fui parte del Partido Comunista ni promoví sistemas socialistas. Y se subió a esto Marcos Galperin, lamentablemente, de Mercado Libre, planteando que tenés sensibilidad pero que aprovechás las mieles del capitalismo. Es una idea generar una bronca y direccionar, pero con cierta desinformación incluida", marcó.