La pelea entre la italiana Angela Carini y la argelina Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024 encendió la discusión, ya que los estudios realizados a Khelif indicaron un "nivel de testosterona más alto que el nivel medio de las mujeres", según se explicó.

"Para utilizar la terminología del Instituto Superior de Salud, es 'intersexual', es decir, tiene "variaciones innatas (presentes desde el nacimiento) en las características del sexo, que no entran dentro de las nociones típicas del cuerpo femenino", detallaron.

El periodista Gonzalo Bonadeo, una voz más que autorizada a la hora de hablar de Juegos Olímpicos, dio su punto de vista sobre este hecho.

Qué dijo Gonzalo Bonadeo sobre el caso de la boxeadora argelina

Durante la transmisión de TyC Sports, donde Bonadeo realiza la cobertura de todos los Juegos, el periodista dio su punto de vista sobre este caso que levantó polémica.

"Aquí hay una discrepancia entre si es o no una mujer trans. En todo caso, si está aceptado que compita y estás en desacuerdo, tendría la lógica directamente de no competir la chica italiana. No compite y listo, quedate en tu casa", sostuvo Bonadeo.

"No estoy diciendo que me parezca ni bien ni mal, yo creo que el tema trans es un tema para discutir un montón en el deporte, porque no da lo mismo un deporte que otro", agregó.

Y resaltó: "Pero, al margen de eso, cuando hablamos de alto rendimiento como es este, si está habilitada para competir, vos no podés esperar a que te toque en el torneo para este tipo de reacción. No es justo ni ahora que perdió Carini, ni hace una semana cuando esta chica pasó a competir"

"Como sea, es un tema que recién empieza. También es verdad que en 2018-2019 nadie se fijaba en la argelina, como tampoco se fijaban en Caster Semenya tres años antes de que se metiera en el podio en Río 2016", argumentó Bonadeo, refiriéndose al caso de la atleta sudafricana, quien también nació con el patrón típico masculino de cromosomas XY.

Y concluyó: "Un tema de larga disputa, estoy tratando de contarlo de la manera más natural. Es un tema muy delicado, muy complejo. Aquí la disyuntiva es por qué IBA (la Asociación Internacional de Boxeo) sanciona a esta mujer cuando llega a una final, no de entrada, que es cuando debería hacerse un control. Y, en todo caso, por qué el Comité Olímpico Internacional sí acepta la presencia de las dos boxeadoras".

El mensaje de Javier Milei por la polémica en los Juegos Olímpicos

El presidente Javier Milei opinó sobre el resultado de la controversial pelea de boxeo amateur entre Imane Khelif, deportista argelina de 25 años -señalada por su género-, y su rival italiana Angelina Carini. La pelea se detuvo a los 46 segundos cuando Carini, visiblemente afectada, abandonó el combate debido a la superioridad de Khelif.

Milei expresó su opinión en la red social X, cuestionando la participación de Khelif en la pelea. En su mensaje, citó un video de la competencia compartido por el usuario @pregonero. "Pusieron a boxear a Imane Khelif (un tipo) contra una mujer. La minita abandonó a los 45 segundos porque le volaba la cabeza. Al tipo ya lo habían descalificado el año pasado luego de comprobar que tenía cromosomas XY con un test de ADN", decía la publicación.

Milei añadió: "A ver boluprogres. Vengan a explicar esto...Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate. Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba..."

Lo cierto es que se trata de la primera gran polémica de los Juegos Olímpicos y seguramente traerá más debate en los próximos días. Por lo pronto, además de la opinión especializada de Gonzalo Bonadeo, también se sumó un comentario del presidente Javier Milei al respecto.