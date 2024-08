En la sesión en la Cámara de Diputados de este miércoles, en la que se trata la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos relacionado con los delitos contra la integridad sexual, la legisladora Lilia Lemoine relató una historia de abuso sexual que protagonizó en el año 2006.

La diputada se refirió a un episodio de violación que vivió hace 18 años, tras lo cual pidió la aprobación del registro de datos genéticos para intentar encontrarlo.

"En el año 2006 fui víctima de violación, golpeo y secuestro. Mi violador seguía libre y volvía varias veces a mi casa. Yo no lo conocía, estaba loco. La policía supuestamente nunca lo encontró. No sé qué pasó con la causa. En mi familia somos matriarcas y me enseñaron que había que defenderse. Si alguien te toca, le pegas. Si no lograste defenderte, lo denuncias y hasta que no quede preso no parás porque el violador repite", arrancó diciendo la diputada.

"El día en que yo fui abusada en mi casa por un extraño que entró por la fuerza, él era un psicópata. Cuento esto para que entiendan lo desagradable que es para una mujer hablar de esto y que en los medios te traten de loca o prostituta", continuó diciendo la legisladora.

Además, relató que había dejado prueba genética de su abusador guardada en una botella: "Yo no sé si sirve o no, pero la guardé esperando. Cada vez que veía que el registro de violadores no se implementaba, yo lloraba y me preguntaba por qué el poder siempre se pone del lado de los abusadores. Salvennos la vida y aprueben el proyecto", concluyó.

También contó que en 2006 conoció a las Madres del Dolor, una de las organizaciones que impulsó el proyecto que habilita a la Justicia a tomar muestras genéticas de las personas imputadas por cualquier delito.

Diputados aprobó en general el proyecto para ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos

La Cámara de Diputados aprobó hoy en general el proyecto de ampliación del Registro Nacional de Datos Genéticos para potenciar la identificación de autores de todo tipo de delitos.

La iniciativa, que obtuvo 146 votos positivos, 87 rechazos y ocho abstenciones, modifica la ley 26.879 del 2013 que creó el Registro Nacional de Delitos Genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que obligaba a la Justicia a obtener muestras genéticas de agresores sexuales.

Dicha normativa se originó al calor de la conmoción que había generado la violación y posterior asesinato de la adolescente Ángeles Rawson en el barrio porteño de Palermo.

Sin embargo, ese registro contiene únicamente los perfiles genéticos de los responsables de delitos sexuales con condena, sin que se especifique un plazo para la conservación de esas muestras.

Con esta modificación, se busca que el Registro comprenda perfiles genéticos de autores de todo tipo de delitos (o al menos un universo más amplio, según cuál sea la versión que triunfe en la votación en particular), con un plazo de almacenamiento de cuatro meses.

Además, ya no haría falta que el delincuente en cuestión tenga una condena en su contra: con tan solo la imputación penal la Justicia debe obtener la muestra genética. Este punto también será materia de discusión en la votación en particular.

"Vamos a incluir que ingresen los perfiles genéticos de los imputados por delitos, es decir de aquellos que hay estado en la escena del crimen, que han dejado sus huellas genéticas y que pueden servir para la investigación criminal", detalló la macrista Laura Rodríguez Machado, presidenta de la comisión de Legislación Penal, que fue cabecera del debate en el plenario de comisiones.

Otro punto es que amplía el registro incluyendo la huella genética (ADN de contacto), ya que antes el ADN solo se extraía a través de los fluidos, es decir, sangre, semen o saliva.

"Al modificar esta tecnología nos va a permitir incluir una mayor cantidad de perfiles genéticos", celebró la cordobesa del PRO.

"La provincia de Mendoza utiliza este sistema desde el 2016 y se logró el esclarecimiento de más de 4 mil casos penales con más de mil matches de matches de huellas genéticas que se encontraron en el lugar del delito con perfiles genéticos que había en el banco de datos", resaltó Rodríguez Machado.