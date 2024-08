Antes de declarar en la Justicia como testigo en la causa por violencia de género tras la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández, la modelo Sofía Pacchi difundió un comunicado en redes sociales, en el que manifestó sentirse "vulnerada, maltratada y empujada al abismo de una depresión" por la situación y negó haber mantenido una relación sentimental con el exmandatario.

Su abogado, Fernando Burlando, había adelantado cuando se presentara como testigo, Pacchi iba "a decir la verdad" de lo que sucedió en la residencia presidencial de Olivos tras la denuncia de Yañez. Y aseguró que su clienta tiene "la perilla" para "prender el ventilador" en el caso.

Si bien Burlando también negó que Pacchi fuera amante de Alberto Fernández en el pasado, la asistente y amiga de la ex primera dama se encargó de remarcarlo en el texto que posteó en su cuenta de Instagram como publicación y como historia.

Qué dijo Sofia Pacchi sobre las versiones de un vínculo sentimental con Alberto Fernández

"No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández. Todo cuanto se infiera al respecto es una mentira de la peor calaña, sin asidero alguno y con la evidente intención de injuriarme", subrayó.

El fiscal Ramiro Gonzalez citó a Pacchi como testigo, pero Burlando pidió la postergación por un problema personal. Es que, recientemente, su defendida tuvo un bebé.

Por otro lado, Pacchi también respondió a las versiones que la apuntaban como responsable de la filtración de la foto de la fiesta de cumpleaños en la residencia presidencial de Olivos durante la pandemia, en 2021.

"No he sido yo quien filtró fotos del cumpleaños de Fabiola Yañez ni tampoco he sido informante sobre esa reunión ni en ámbitos públicos ni privados. Mi conciencia está en paz porque el gobierno de entonces sabe muy bien quién o quiénes han sido los responsables de la filtración de esas fotografía", sentenció.

Dijo, además, que "las acciones injuriosas desplegadas" sobre su persona constituyen "un enorme daño" a su vida laboral y profesional y "una dolorosa instancia" a su condición de mujer.

"He sido vulnerada, maltratada y empujada al abismo de una depresión como nunca antes había sentido en la vida y que no le deseo ni aún a quienes, desde las sombras de las redes sociales o la impunidad de algunos comunicadores, fogonean este verdadero calvario que padezco", destacó.

El 11 de agosto de 2022, Pacchi le habría mostrado a Yañez los mensajes que le mandaba Alberto Fernández intentando seducirla. La entonces primera dama le recriminó esa actitud de infidelidad a su pareja y éste la habría intentado ahorcar.

Sofía Pacchi declaró en 2022 en el Juzgado nro. 2 de San Isidro por su participación en la fiesta en Olivos, durante la pandemia. Foto Juano Tesone.Sofía Pacchi declaró en 2022 en el Juzgado nro. 2 de San Isidro por su participación en la fiesta en Olivos, durante la pandemia. Foto Juano Tesone.

Al menos esa versión es la que surgió de la declaración de la ex primera dama en su denuncia. También que Yañez le contó lo que había sucedido a María Cantero, secretaria de Alberto Fernández.