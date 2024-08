Se trata de una foto y un video en el que la ex Primera Dama tiene un moretón en el ojo derecho sobre el que se aplica un tratamiento

La ex primera dama Fabiola Yañez presentó este viernes, en la causa que denunció a su ex pareja y ex presidente Alberto Fernández, nuevas imágenes con las agresiones que habría sufrido. En el video, se la observa aplicándose un tratamiento para bajar la inflamación sobre un ojo morado.

Se trata de nueva prueba que fue incorporada a la causa judicial que tramita el fiscal federal Ramiro González, que ya contaba con otras fotografías; concretamente, de un moretón en el ojo derecho y en el brazo derecho que le envió en agosto de 2021 por mensaje de whatsapp a María Cantero, ex secretaria de Fernández que ayer declaró como testigo en la causa y que confirmó la veracidad de esos mensajes.

Fabiola Yañez presentó más imágenes contra Alberto Fernández: ¿que muestran?

El nuevo material es una foto y un video en el que Yañez se aplica un tratamiento sobre el ojo derecho que se lo ve morado, indicó el sitio Infobae.

Con esta nueva prueba, allegados a Yañez señalaron que "para los que creen que es maquillaje, así se iba tratando el golpe, con hielo para bajarlo".

Denuncia contra Alberto Fernández: María Cantero declaró sobre los mensajes de Fabiola Yañez

María Cantero, la histórica secretaria Alberto Fernández ya declaró en los tribunales de Comodoro Py en la causa por violencia de género iniciada por Yañez contra el expresidente.

Su testimonio es clave para la causa, ya que todo surgió a partir de los mensajes hallados en su teléfono, en los que Yañez le contó sobre los golpes recibidos e incluso le envió algunas fotos.

Según los primeros trascendidos acerca de su declaración ante el fiscal Ramiro González, Cantero se refirió a Yañez como "víctima" del expresidente.

Además, Cantero admitió la recepción de los mensajes en los que Yañez le contaba que su pareja la golpeaba, como así también los diálogos. Este testimonio complica al presidente, ya que refleja la veracidad de los chats que dieron inicio a la causa.

Sin embargo, al ser consultada sobre si había hablado de los golpes con Fernández, aclaró que no "porque era una cuestión de la vida privada".

También sostuvo que no tuvo conocimiento de otros hechos de violencia entre la pareja. Y agregó que, más allá de la confianza que había entre ambos, "Alberto no hablaba de su vida privada".

Con Fabiola, por su parte, "tenía poca relación". Contó que se comunicaban por WhatsApp y que le mandó los chats "que salieron en todos los medios" a su teléfono "de siempre".

Cantero llegó a los tribunales acompañada por tres hombres, antes que termine de declarar Alicia Barrios, la otra testigo citada para hoy. Y estuvo declarando por más de tres horas.

Los mensajes de Yañez a Cantero son del 2021 y, entre otras cosas, la exprimera dama le contó que le dio una patada en la panza, sabiendo que ella podía estar embarazada, según trascendió en las últimas semanas.

Cantero es la secretaria histórica de Alberto Fernández, con quien estuvo durante 30 años y con quien, según se evidencia también en distintos chats, tuvo una relación cercana. La Justicia comenzó a peritar su celular a partir de la causa de los seguros, en la que están involucrados Fernández, Cantero y su marido, Héctor Martínez Sosa, un empresario del rubro.