Binance nombró a Grant Thornton como Asesor Global de Contabilidad e Impuestos

Binance, el proveedor de infraestructura de blockchain y criptomonedas líder en el mundo, anunció la designación de Grant Thornton Singapur, destacada firma de servicios empresariales y profesionales, para proporcionar servicios globales de asesoría contable y fiscal mientras se prepara para futuras auditorías de sus negocios globales.

Solo para el año fiscal 2023, las entidades de Binance han completado 25 auditorías hasta la fecha con un dictamen sin reservas (limpio).

Grant Thornton Singapur proporcionará servicios profesionales no relacionados con auditoría y aseguramiento, asesorando a Binance en contabilidad técnica, informes financieros, preparación para auditorías y asuntos fiscales. En particular, la firma asesorará a Binance sobre políticas contables, transacciones relacionadas con criptomonedas y no criptomonedas de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). También proporcionará asistencia en la mejora de las políticas contables existentes y la documentación de transacciones comerciales.

Kaiser Ng, SVP de Finanzas en Binance, comentó: "La colaboración con Grant Thornton es un paso importante para generar confianza en nuestros procesos contables y nos da un gran impulso en la preparación para futuras auditorías."

"En los últimos años, a medida que Binance continúa madurando y evolucionando como una institución financiera, ha realizado cambios significativos en sus estructuras de gobernanza y negocios más en línea con los negocios financieros tradicionales. Esperamos que estos cambios proporcionen confianza y ayuden a que el negocio de Binance sea más transparente y fácil de entender para los reguladores globales, a medida que continuamos creciendo."

Chetan Hans, Head de Servicios de CFO, ESG y Sostenibilidad en Grant Thornton, comentó: "Estamos emocionados de trabajar con Binance para mejorar sus políticas contables. Como asesores, ayudaremos a Binance en su compromiso de alinear sus políticas con los estándares NIIF, y estamos ansiosos por apoyar a la gestión de Binance en el logro de este objetivo."

Acerca de Binance

