El cantante Liam Payne, exmiembro de la banda One Direction, murió este miércoles tras caer de un tercer piso de un hotel de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El músico tenía 31 años y llegó al país a principio de este mes para presentarse en el Movistar Arena.

Payne fue encontrado sin vida en el hotel Casa Sur de Palermo, ubicado en Costa Rica al 6000. El artista se hospedaba en el tercer piso, habitación 10.

Según informó el titular del SAME, Alberto Crescenti, la Comisaría 14B recibió el llamado a las 17:04, desde el alojamiento. En la comunicación informaron que el británico cayó hacia el patio interno del lugar.

Asimismo, Crescenti aseguró que cuando el personal de emergencia llegó a la escena, "no hubo posibilidad de hacer nada", se encontraron con "lesiones gravísimas compatibles con el accidente".

"Tenía lesiones gravísimas que le provocaron la muerte, como una fractura en la base del cráneo" explicó Crescenti y remarcó que "esperan las pericias" para saber en detalle cómo ocurrió el accidente fatal.

Según el parte oficial, el llamado al 911 informó "sobre un hombre agresivo que podría estar bajo efectos de drogas o alcohol".

Liam se hizo famoso como miembro de One Direction, pero antes de unirse a la banda, participó en la séptima temporada de The X Factor en 2008, aunque no llegó lejos. Regresó en 2010 y fue uno de los cinco chicos que formaron One Direction.

