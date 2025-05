Elisa Carrió reveló cuánto cobra de jubilación y cuáles son sus ingresos tras 42 años de profesión

En la mesa de Mirtha Legrand, la exdiputada aseguró que no es una "privilegiada" y contó por qué no se fue del país cuando ganó Javier Milei

Elisa Carrió fue una de las invitadas de este sábado al programa de Mirtha Legrand y reveló cuánto cobra de jubilación. "No soy una privilegiada, cobro un millón quinientos mil pesos", aseguró.

La referente de la Coalición Cívica dio detalles sobre sus ingresos, luego de que la periodista Guadalupe Vázquez le preguntara por sus dichos de que, si ganaba Javier Milei, se iría del país.

"Sí, pero no tengo dónde irme porque no tengo cómo vender y de qué vivir. Me estoy quedando porque la verdad es que mi jubilación, después de 42 años de servicio, de ser titular de cátedra en las universidades, jurado, tener títulos académicos, tener todos los premios y todo, es un millón quinientos mil pesos. O sea que yo no soy una privilegiada", sentenció.

Ahora diseña ropa

Además agregó: "La boutique la tiene mi hija, pero soy la diseñadora. Después, doy clases en el instituto, doy curso de filosofía y derecho, doy clases en universidades, escribo libros. Empecé a ejercer la profesión y ahora estoy ganando muy bien", explicó.

Finalmente, Carrió dijo que ahora puede darse "gustos" tras años de estar económicamente inestable."Por primera vez me pude comprar en Punta todas las cosas que me gustan, porque siempre voy a casa de amigos. Durante unos años estuve muy restringida", afirmó.