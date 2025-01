Elisa Carrió acusó a Javier Milei de violar la Constitución y amenazó con llevarlo a la Justicia

La líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, acusó al presidente Javier Milei de violar la Constitución de la Nación y amenazó con llevarlo a la Justicia por la "posible comisión del delito de traición a la Patria, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público".

"Señor Presidente, sus discursos, sus publicaciones en las redes y cualquier comentario en algún medio de comunicación, no los hace a título personal sino en su carácter de Jefe de Estado Argentino y, en consecuencia, sus expresiones deben ser respetuosas de la Constitución Nacional, de los tratados de derechos humanos y de las leyes, en definitiva, del Estado de Derecho", apuntó Carrió.

A través de una carta abierta al Presidente, la cual publicó en su cuenta de X, la fundadora de la Coalición Cívica arremetió: "Cuando esto NO sucede ese acto u expresión presidencial que contraviene la Constitución Nacional y las leyes carece de legalidad y entonces, deviene en un acto de hecho (de facto) contrario a lo dispuesto en el artículo 36º de la Constitución Nacional".

"Todo discurso o actos dirigidos expresamente a violar la Constitución Nacional lo convierte en un gobierno de hecho en los términos del artículo constitucional mencionado, por ser contrario al Estado de Derecho", subrayó.

En el inicio de su carta al Presidente, Carrió sentenció: "El discurso formulado por Ud. ante el Foro Económico de Davos me exige manifestar el más absoluto rechazo y una honda preocupación porque su contenido discriminatorio y violento lo hace impropio del Presidente de la Nación, titular del Poder Ejecutivo, elegido democráticamente, de conformidad con lo establecido por la Constitución Nacional y las leyes".

"Lo inapropiado consiste, lisa y llanamente, en que dicho contenido es una enunciación sistemática de expresiones contrarias a los derechos humanos enunciados por nuestra Carta Magna y por todos los tratados de la materia dotados de jerarquía constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, inciso 22", puntualizó.

En ese marco, Carrió destacó que "el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional", motivo por el cual "los miembros de los tres poderes del Estado tienen prohibido todo acto que implique cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, género, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social".

"La Constitución Nacional, cuya lectura le recomiendo, no sólo las resguarda de cualquier proceso judicial sino también de todo juicio moral u opinión de aquel que ostenta el poder unipersonal del Ejecutivo, en este caso, Usted", subrayó la fundadora de la CC.

En el tramo final de su carta de 4 páginas, Carrió le recordó a Milei que "no puede y no debe apartarse de la Constitución Nacional, aunque no le guste, porque así lo exige el estado de derecho".

"Sus reiterados incumplimientos y avasallamientos al espíritu de la letra de la Constitución y los tratados de derechos humanos mediante sus expresiones, así lo demuestran", concluyó.

Milei enfrentó las críticas y reafirmó su posición

En un extenso descargo en su cuenta de X, Milei dijo que el discurso expresado en Davos tuvo la intención de advertir "en la cara de las elites globales" sobre la ideología de género que "nos está condenando al fracaso". En ese sentido, enfatizó: "No nos conmueven sus actos de falsa indignación".

El Presidente argumentó defendiendo su postura: "Planteamos que escudados en buenas intenciones y discursos bien pensantes, pretenden imponer una agenda cuya única consecuencia es la expansión infinita del Estado; y en consecuencia, la muerte de la libertad".

Además, señaló que "como no tienen argumentos" para fundamentar sus ideas, usan "la estigmatización, la categorización y las falacias" para "desprestigiar" a quienes "tienen el coraje" de cuestionarlos.

Milei respondió a las críticas que recibió su discurso en el Foro de Davos

Por otra parte, remarcó que "el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo" forma parte del "ADN" de La Libertad Avanza (LLA) y que "no van a tolerar nunca" a los que quieren "imponer desde el Estado un trato desigual frente a la ley", para obtener "privilegios" y seguir permitiendo "que los políticos ladrones roben".

En ese sentido, señaló: "La respuesta que tuvimos de las élites globales y locales fue tildar a Elon Musk de nazi (falacia ad hominem) y acusarnos de decir cosas que no dijimos (falacia del hombre de las paja). Desde Tenembaum a Jorge Macri, pasando por el hijo del humorista Tato Bores, que escribe en el pasquín que recibe pauta del GCBA, todos se montaron a una campaña de indignación frente a supuestas cosas que nunca dijimos, con el solo fin de hacer daño y anotarse un poroto político en la pequeña disputa electoral argentina".

Y agregó: "No se van a sentir culpables de algo que no son: No somos nosotros los que tienen que andar encubriendo actos de abuso".

Milei enfatizó que "les van a torcer la mano con sus campañas de difamación" y aseguró que como no le funcionó la estrategia al ex candidato a presidente Sergio Massa, "no les va a funcionar a ustedes tampoco" aunque hayan llevado "al mismo estratega para ensuciarlos" (sic).

Por último, concluyó: "Frente a cada curva que ustedes quieran inventar, nosotros vamos a seguir acelerando. Porque a diferencia de ustedes, nosotros sabemos hacia dónde tenemos que ir para rescatar este país de sus garras. La libertad avanza y nada impedirá que lo siga haciendo".