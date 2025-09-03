Esta ciudad del interior tendrá vuelos a Aeroparque por iniciativa de empresarios locales

Luego de algunos meses de trabajo, American Jet confirmó que realizará cuatro vuelos semanales desde Aeroparque a un sector que llevaba años sin conexión

General Pico, en la provincia de La Pampa, volverá a tener vuelos comerciales después de más de 15 años sin conexión aérea regular con la Capital Federal. Lo que hasta hace unos meses era solo un proyecto impulsado por empresarios y referentes del sector agropecuario de la zona, ahora es una realidad confirmada. La aerolínea American Jet anunció que comenzará a operar cuatro vuelos semanales entre el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto local, un paso que se celebra como un hito para el desarrollo de la región.

Este martes, se presentó oficialmente la nueva ruta, que comenzará a operar a partir del 14 de octubre. Para General Pico, que carecía de vuelos comerciales desde hace mucho tiempo, esta conexión directa es una oportunidad clave para acortar distancias y facilitar el traslado por motivos laborales, familiares o de ocio. La iniciativa nació de un grupo de empresarios que vieron en la nueva política de cielos abiertos la posibilidad de concretar un viejo anhelo.

La apuesta de American Jet es arriesgada, pero se basa en la convicción de que existe una demanda insatisfecha en la zona norte de La Pampa, especialmente por parte del sector productivo. El vuelo permitirá a los viajeros de negocios, que antes debían viajar a Santa Rosa o usar micros, tener una conexión más rápida y eficiente.

Vuelos de General Pico a Buenos Aires: todos los detalles

La venta de los pasajes para la nueva ruta de American Jet comenzará el próximo 7 de septiembre. Los valores iniciales, según se confirmó, partirán desde los $125.000 por tramo (más tasas e impuestos). Se trata de un costo superior al de un pasaje de micro, que ronda entre los $45.000 y $65.000 y tiene una duración aproximada de 7 horas, mientras que en comparación a los pasajes de Aerolíneas Argentinas entre Buenos Aires y Santa Rosa, la capital provincial, es difícil sostener si se trata de un costo más bajo o alto: según la fecha y la demanda, el tramo oscila entre los $53.000 y los $330.000.

Los vuelos se operarán, inicialmente, con aviones Metro 23, que tienen capacidad para 19 pasajeros. A continuación, el cronograma de vuelos que operarán en la nueva ruta:

Buenos Aires (Aeroparque) - General Pico: Martes y jueves: salida a las 6:00, llegada a las 7:30. Miércoles y viernes: salida a las 19:20, llegada a las 20:50.

General Pico - Buenos Aires (Aeroparque): Martes y jueves: salida a las 7:40, llegada a las 9:00. Miércoles y viernes: salida a las 21:00, llegada a las 22:20.



Los horarios fueron pensados para el público corporativo, con vuelos a primera hora de la mañana y a última de la tarde, lo que permite a los pasajeros tener uno, dos o tres días en destino y regresar.

American Jet ya comenzó a promocionar sus vuelos entre Aeroparque y General Pico

American Jet volará a General Pico: el rol clave del empresariado local

El proyecto de reactivar los vuelos en General Pico no habría sido posible sin la iniciativa de un grupo de empresarios del sector agropecuario. Hace algunos meses, ellos tomaron las riendas del proyecto y se reunieron con las autoridades de American Jet, una aerolínea con experiencia en vuelos chárter y que ya tenía conocimiento de la zona.

La nueva ruta no solo beneficiará a General Pico, sino a toda la zona norte de La Pampa, impulsando el desarrollo de la región al conectarla de forma directa con la Ciudad de Buenos Aires. La concreción de este proyecto demuestra que, con el impulso del sector privado y un marco regulatorio favorable, es posible recuperar la conectividad aérea de ciudades que fueron olvidadas por las aerolíneas durante muchos años.