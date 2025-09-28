Los trabajadores de comercio ya conocen los montos que percibirán luego de que el Gobierno homologara el acuerdo paritario con las cámaras del sector

Los trabajadores de comercio ya conocen los montos que percibirán en septiembre de 2025, luego de que el Gobierno homologara el acuerdo paritario entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresariales del sector.

El entendimiento contempla un aumento salarial del 6% entre julio y diciembre, distribuido de manera uniforme como asignación remunerativa mensual del 1%, además de una suma fija no remunerativa de $40.000 para todas las categorías.

Con este ajuste, hubo un cambio en los salarios que recibirá cada categoría, correspondiente a la actualización de haberes.

A esto se debe sumar el fijo de $40.000, que será recibido con la liquidación de agosto.

Así quedaron los ingresos para septiembre

Desde septiembre, cada empleado de comercio (según su categoría) percibirá las siguientes remuneraciones:

Personal de maestranza:

Categoría A: $1.055.954

Categoría B: $1.058.895

Categoría C: $1.069.199

Administrativos:

Categoría A: $1.066.994

Categoría B: $1.071.413

Categoría C: $1.075.827

Categoría D: $1.089.078

Categoría E: $1.100.117

Categoría F: $1.116.311

Cajeros

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.075.827

Categoría C: $1.082.452

Auxiliares:

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.078.033

Categoría C: $1.102.325

Auxiliares especializados:

Categoría A: $1.079.509

Categoría B: $1.092.756

Vendedores:

Categoría A: $1.070.672

Categoría B: $1.092.759

Categoría C: $1.100.117

Categoría D: $1.116.311

Este esquema se aplica a todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo, tanto en grandes cadenas como en comercios minoristas y mayoristas. Funciona como piso salarial sobre el que se calculan adicionales por antigüedad, categoría o presentismo, sin distinción por tamaño de la empresa.

Aumento salarial a empleados de comercio

El incremento mensual del 1% se aplica de manera no acumulativa durante julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esto garantiza que ningún empleado de comercio perciba un ingreso inferior al piso fijado por el acuerdo en cada mes. La suma fija de $40.000 se abonará mensualmente sin incorporarse al salario básico, representando un refuerzo adicional al ingreso de todos los trabajadores.

En la primera mitad del año, el Gobierno no había homologado el incremento del 5,4% acordado en abril, que debía abonarse en tres tramos trimestrales entre abril y junio, con sumas fijas mensuales de $35.000 en abril, $40.000 en mayo y $40.000 en junio. Esa falta de homologación generó denuncias del gremio por incumplimiento de varias cadenas mayoristas del país.

Ahora, cada empleado de comercio recibirá en septiembre un recibo que reflejará:

Básico: según categoría, entre $1.055.954 y $1.116.311

Suma fija mensual (no remunerativa): $40.000

Total bruto aproximado: entre $1.095.954 y $1.156.311

Estos montos no contemplan adicionales como presentismo, horas extras o asignaciones particulares. Según cálculos gremiales, el ingreso anual consolida a la actividad de comercio como una de las ramas con mejores remuneraciones dentro del mercado laboral formal argentino.