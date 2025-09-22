El esquema salarial pactado por el gremio incluye un aumento para los salarios y adicionales que cobrarán los empleados de comercio

Los empleados de comercio cobrarán los sueldos y adicionales de octubre con el nuevo aumento, según el acuerdo pactado por el sindicato Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias del sector mercantil. Este incremento impacta en cada una de las categorías de la escala salarial.

El aumento de los sueldos deriva del incremento de 1% prevista para septiembre 2025 más la suma fija que se estableció, ya que los sueldos devengados en septiembre son los que se cobran en octubre.

Cómo es el aumento salarial pactado por el sindicato

El sindicato de comercio y las cámaras pactaron un incremento salarial del 6% sobre las escalas de las remuneraciones básicas vigentes, tomando como base de cálculo los valores de junio 2025, incluidos los porcentajes no remunerativos vigentes hasta ese mes, recuerda Ignacio Online.

El incremento del 6% se implementará de forma escalonada, con un aumento del 1% mensual, aplicable a partir de:

Julio 2025: 1%.

Agosto 2025: 1%.

Septiembre 2025: 1%.

Octubre de 2025: 1%.

Noviembre de 2025: 1%.

Diciembre 2025: 1%.

Además, se acordó el pago de una suma fija no remunerativa de $40.000 para cada uno de los meses del segundo semestre:

$40.000 en julio 2025.

$40.000 en agosto 2025.

$40.000 en septiembre 2025 .

. $40.000 en octubre 2025.

$40.000 en noviembre 2025.

$40.000 en diciembre 2025.

Estas sumas no se incorporarán al salario básico, salvo la correspondiente a diciembre, que sí se integrará al sueldo básico de convenio en enero 2026, en su valor nominal.

Qué sueldos se cobrarán según la escala

Según las categorías, estos son los sueldos básicos y sumas no remunerativas que cobrarán en octubre los empleados de comercio:

Maestranza

A: $1.025.914 más suma fija de $40.000.

B: $1.028.884 más suma fija de $40.000.

C: $1.039.290 más suma fija de $40.000.

Administrativo

A: $1.037.062 más suma fija de $40.000.

B: $1.041.525 más suma fija de $40.000.

C: $1.045.982 más suma fija de $40.000.

D: $1.059.363 más suma fija de $40.000.

E: $1.070.510 más suma fija de $40.000.

F: $1.086.863 más suma fija de 40.000.

Cajeros

A: $1.040.777 más suma fija de 40.000.

B: $1.045.982 más suma fija de 40.000.

C: $1.052.672 más suma fija de 40.000.

Personal Auxiliar

A: $1.040.777 más suma fija de 40.000.

B: $1.048.210 más suma fija de $40.000.

C: $1.072.740 más suma fija de $40.000.

Auxiliar especializado

A: $1.049.700 más suma fija de $40.000.

B: $1.063.078 más suma fija de $40.000.

Vendedores

A: $1.040.777 más suma fija de $40.000.

B: $1.063.080 más suma fija de $40.000.

C: $1.070.510 más suma fija de $40.000.

D: $1.086.863 más suma fija de $40.000.

Qué adicionales cobrarán los empleados de comercio

Armado de Vidrieras: $40.715,97.

Cajero A y C: $127.495,20.

Cajero B: $502.071,51.

Ayudante Chofer primeros 100 km: $85,34.

Ayudante Chofer más de 100 km: $104,97.

Chofer primeros 100 km: $104,82.

Chofer más de 100 km: $122,25.

Con estos salarios y adicionales, se compone lo que cobrarán los empleados de comercio en octubre próximo.