Coto lanzó ofertas en electrodomésticos con descuentos de hasta 40% y opciones de pago en cuotas sin interés en varios productos

Coto lanzó una serie de promociones y descuentos en una gran cantidad de productos como lavarropas, tostadoras, cubiertas y más. Esta promoción va desde un 10% hasta un 40% de descuento y, en muchos casos, se puede abonar en cuotas sin interés.

Las ofertas más destacadas en Supermercado Coto

Según lo investigado por este medio, los productos con descuento son varios. La Tostadora Ultracomb To4005 roja es uno de los dispositivos en promoción. Cuenta con 7 niveles de tostado, apagado automático y una bandeja inferior removible para la limpieza de las migas. El precio regular es de $32.899 con un descuento de un 15% en un pago, por lo que queda $27.965. En el caso de abonar en 6 cuotas sin interés de $5.483,17.

Otra de las tostadoras con un descuento vigente es la Tostadora Peugeot Limoges 920 W de color plata. Cuenta con las funciones de tostar, descongelar y recalentar. Presenta 6 niveles de tostado y una bandeja recogemigas. Su precio regular es de $99.999, pero cuenta con un 25% de descuento, por lo que el valor a pagar es de $74.999.

En el rubro de lavado, uno de los productos promocionados es el lavarropas automático Top House con carga frontal de 9 Kg. Este incorpora un sistema de equilibrio automático que regula el nivel del agua en relación a la cantidad de ropa que hay en el tambor, lo que permite ahorrar energía y mantener un balance estable durante el lavado.

Otro de los productos ofrecidos es el Secarropas Koh-i-noor con carga superior de 6.5 Kg. Este cuenta con un motor de aceleración progresiva, el cual permite acomodar mejor la ropa, obteniendo una eficiencia de secado mayor con menor consumo energético.

Cuenta con 15 programas, un programa de lavado rápido, display digital, control de temperatura y traba de seguridad. El precio regular es de $798.999, pero con el descuento del 15% queda en $679.149 aproximadamente. Se puede abonar en 6 cuotas sin interés de $133.166,5.

Asimismo, en el sector de climatización, uno de los aires acondicionados en promoción es el Split THS de 2900 frigorías. El precio regular es de $820.999, pero con el 30% de descuento con Comunidad Coto queda en $574.699,30. También se puede abonar en 12 cuotas sin interés de $68.416,58

En cuanto al sector de electro, una de las ofertas más destacadas es el Smart Tv Qd-mini Led de la marca TCL de 65 pulgadas con resolución 4K. Su valor normal es de $1.579.999, pero cuenta con un 20% en un pago gracias a Comunidad Coto. Asimismo, se puede abonar en hasta 12 cuotas sin interés de $131.666,58. Al mismo tiempo, el Banco Nación cuenta con programas de 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés.

En paralelo, en concreto en el sector de audio, uno de los descuentos más importantes se encuentran en los auriculares Top House H2151d. Cuenta con micrófono integrado y un botón para responder llamadas. El valor regular es de $16.999, pero presenta un descuento del 30% exclusivamente de forma digital, por lo que el valor promocional queda en $11.899,30.

Otro de los auriculares en promoción de la misma marca son los Tw931 Pro negro in ear. Cuenta con conectividad bluetooth y micrófono integrado. Presenta una autonomía de 4 horas y un tiempo de carga de 2 horas. Su valor regular es de $29.999, pero con el 30% de descuento queda en $20.999,30. Para conocer todos los productos en descuento se debe acceder al siguiente link.