El uso del celular para abonar servicios en estaciones crece sin freno y empuja el avance de billeteras virtuales y apps financieras en Argentina

Los pagos digitales con QR crecieron 85% interanual durante Semana Santa, según datos de la Cámara Compensadora Electrónica S.A. (COELSA). La cifra confirma que esta tecnología dejó de ser tendencia para convertirse en estándar.

Las estaciones de servicio lideran esta transformación. Mauro Cercos, gerente general de YPF Digital, es categórico: "Ya no estamos frente a una tendencia, sino a un nuevo estándar de comportamiento del cliente".

La digitalización no solo muestra mayor adopción, sino también mayor frecuencia de uso, lo que confirma que las operaciones digitales ya forman parte del hábito cotidiano, incluso en consumos recurrentes como la carga de combustible.

El salto de Semana Santa que confirmó el cambio definitivo

Los números de COELSA reflejan la magnitud del fenómeno. Durante el fin de semana largo se procesaron más de 66 millones de transferencias inmediatas y más de 10 millones de pagos con QR.

El crecimiento del monto total operado fue de 340% interanual. Los pagos interoperables, por su parte, aumentaron 72%.

Cercos destaca que las transferencias bancarias son el segmento que más crece. "La inmediatez y el bajo costo las convierten en la opción preferida", explica.

Sin embargo, en los últimos meses se observa una recuperación de las tarjetas de crédito. El contexto de necesidad de financiamiento impulsa esta tendencia paralela.

Por qué las estaciones de servicio son el laboratorio digital del país

Actualmente, más de 4 de cada 10 pagos en estaciones de servicio se realizan a través de billeteras digitales. Esto incluye tanto aplicaciones bancarias como fintech.

Este nivel de penetración posiciona al sector downstream como uno de los más digitalizados de la economía argentina. Supera incluso a otros rubros del retail tradicional.

"Cuando uno piensa en un pago recurrente como es el de cargar combustible, que hoy tengamos estos niveles tan altos de digitalización es muy llamativo", destaca Cercos.

A pesar de esta alta base de adopción, las tasas de crecimiento siguen siendo elevadas, lo que indica que el proceso aún no alcanzó su techo y mantiene un potencial de expansión considerable.

App YPF procesó 400 pagos por minuto y se convirtió en billetera digital

La App YPF se consolidó como la tercera aplicación más utilizada del país. Su escala operativa y nivel de integración la posicionan como caso de estudio.

Los números respaldan esta afirmación. La plataforma registra más de 7 millones de descargas y alrededor de 3 millones de usuarios activos.

Estos usuarios generan entre 5 y 6 millones de pagos mensuales dentro del ecosistema YPF. En momentos pico, el sistema ya supera los 400 pagos por minuto.

La aplicación cuenta con 2,6 millones de cuentas virtuales (CVU) activas. El dinero en cuenta representa más del 35% de las transacciones, consolidando su evolución hacia billetera digital completa.

La funcionalidad ya permite pagar servicios, administrar fondos y operar dentro y fuera de la red de más de 1.650 estaciones. YPF avanza ahora con el lanzamiento de cuentas remuneradas y tarjetas prepagas.

Este enfoque amplía su alcance hacia pagos cotidianos y sin contacto, más allá del core original de combustibles.

Qué viene: compra de acciones desde el celular y nuevo modelo de negocios

YPF avanza en la integración de inversiones dentro de su entorno digital con un objetivo claro: la compañía habilitará la compra de acciones directamente desde la plataforma antes de fin de año.

Horacio Marín anunció días atrás esta iniciativa que busca democratizar el acceso a la inversión. Cercos confirmó el cronograma y explicó el enfoque de seguridad.

La estrategia apunta a reducir riesgos de fraude canalizando las operaciones a través de un esquema validado por la propia compañía. Esto marca un salto cualitativo en la oferta de servicios.

"El que entienda el momento del pago, va a liderar la relación con el cliente", advierte Cercos. Esta visión plantea un cambio de modelo.

La estación de servicio deja de ser un punto transaccional para convertirse en un ecosistema de servicios integrados. El impacto se refleja en fidelización y ticket promedio.

La digitalización de la experiencia dentro y fuera de la estación permite extender el potencial de desarrollo de nuevas unidades de negocio. El pago es solo el punto de partida de una relación comercial más compleja.