En un mercado con la nafta súper sobre los $2.000, los nodos logísticos y rutas productivas desplazan a los grandes centros urbanos en volumen de despacho

El mercado de combustibles en la Argentina arrojó en el primer trimestre del año un dato disruptivo sobre el nivel de ventas en las estaciones de servicio YPF de todo el país. El informe revela que los surtidores con mayor volumen de despacho no se encuentran en los grandes conglomerados urbanos como CABA o el Gran Buenos Aires. Este desplazamiento del consumo marca un quiebre en la tendencia histórica y pone el foco en la relevancia de los nodos logísticos y productivos.

La red de la petrolera estatal, que cuenta con aproximadamente 1.700 bocas de expendio en todo el territorio, tiene hoy un nuevo líder indiscutido. Se trata de la estación "Guerrero Isabel Chacón de Guerrero", ubicada estratégicamente sobre la Ruta Nacional 7 en la localidad de Alto Verde, Mendoza. Este punto de carga se consolidó como una parada obligatoria para el transporte pesado que circula por el corredor bioceánico con destino a Chile.

El protagonismo de Mendoza no es un hecho aislado, ya que la provincia logró posicionar una segunda estación en el "top 5" nacional. La boca de expendio Rumaos SA, situada sobre la Ruta Nacional 40 en Luján de Cuyo, ocupa el quinto lugar del ranking. Esta ubicación es crítica para la conexión entre el norte y el sur provincial, capturando tanto el tráfico de carga como el flujo vehicular vinculado a la industria vitivinícola y energética.

El podio federal se completa con una fuerte presencia de la Patagonia y la zona núcleo. En el segundo puesto aparece el Grupo Norte SRL en el Paraje Padre Buodo, La Pampa, un cruce de rutas vital para quienes viajan hacia el sur del país. Le sigue en tercer lugar Petro Oeste SRL en Neuquén capital, mientras que la cuarta posición la ocupa Global Oil SRL en Añelo, el epicentro operativo de Vaca Muerta.

Combustibles y un fenómeno rutero

Este fenómeno de "rutización" del consumo responde a que el transporte de cargas se convirtió en el principal motor de la demanda de gasoil. Mientras que el consumo minorista en las ciudades muestra signos de fatiga ante la escalada de precios, las estaciones situadas en corredores productivos operan casi como hubs logísticos. Allí, los volúmenes de carga por unidad multiplican varias veces el promedio de un vehículo particular urbano.

La coyuntura de precios le dio un marco de complejidad a este ranking durante el primer cuatrimestre de 2026. Tras el aumento aplicado el 1° de abril, la nafta súper en la Argentina alcanzó el límite de los $1.999 por litro en los surtidores de YPF de la Capital Federal. En el interior del país, debido a las brechas logísticas y tasas locales, el valor ya superó holgadamente los $2.000, impactando directamente en la estructura de costos del transporte.

El conflicto bélico en Medio Oriente presionó al alza el precio internacional del crudo Brent, que se ubicó por encima de los u$s100 el barril. Esta dinámica obligó a las petroleras locales a ajustar sus pizarras en más de un 23% en lo que va del conflicto. A pesar de estos incrementos, YPF logró una recuperación interanual del 4% en sus ventas totales durante enero y febrero, traccionando el crecimiento de todo el sector.

No obstante, el análisis mensual muestra señales de alerta para las estaciones urbanas. La comparación contra diciembre de 2025 arrojó una caída del 5,33% en los despachos, lo que sugiere que el bolsillo del consumidor comenzó a resentirse. Ante este escenario, la petrolera aceleró la transformación de sus estaciones hacia el formato "Full", buscando compensar la caída de márgenes con el negocio de la tienda de conveniencia.

La tecnología en las estaciones de servicio

La tecnología también juega un rol clave en la eficiencia de las estaciones que lideran el ranking. YPF ya alcanzó las 100 estaciones con sistema de autodespacho de combustibles en todo el país, una herramienta que permite agilizar el flujo en horas pico. Según datos de la compañía, el 86% de los usuarios que probaron esta modalidad volvería a utilizarla, lo que reduce los tiempos de espera en los nodos de alta demanda.

En términos provinciales, Buenos Aires mantiene el mayor volumen total de ventas por su densidad demográfica, con más de 505.000 metros cúbicos despachados a inicios de año. Sin embargo, el crecimiento relativo es más dinámico en provincias como Neuquén y Chubut. En esta última, estaciones como Zanet SA en Puerto Madryn y Mica SA en Trelew escalaron posiciones rápidamente gracias al impulso de la actividad pesquera y minera.

Para los próximos meses, la expectativa del sector está puesta en la inauguración de nuevos proyectos de gran escala. Un ejemplo es la construcción de la que se proyecta como la estación más grande del país en San Pedro, sobre la Ruta 9. Este tipo de apuestas refuerza la visión de YPF de centrar su estrategia de volumen en los grandes corredores viales, donde la fidelización del transportista es la clave de la rentabilidad.

El informe de YPF revela que el mapa del combustible en la Argentina se está rediseñando. La eficiencia logística y la ubicación estratégica en las rutas de la producción pesan hoy más que la presencia en las esquinas más transitadas de Buenos Aires. En un contexto de precios internacionales volátiles, el surtidor de ruta se reafirma como el termómetro más fiel de la actividad económica.