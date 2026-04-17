3 cosas a tener en cuenta para evitar las estafas virtuales por teléfono

La prevención ocupa un rol fundamental para evitar ser víctima de una estafa, por lo que pequeñas acciones pueden marcar la diferencia

Las estafas telefónicas se convirtieron en una de las modalidades más utilizadas para engañar a usuarios y obtener información personal en cuestión de minutos. A través de llamados aparentemente legítimos, los delincuentes buscan generar confianza y acceder a datos sensibles que luego pueden derivar en pérdidas económicas.

En un contexto donde la tecnología facilita este tipo de maniobras, los engaños son cada vez más sofisticados y difíciles de detectar a simple vista. En este escenario, la prevención se transforma en una herramienta fundamental.

Estar informado sobre las estrategias más utilizadas permite reaccionar con mayor rapidez y cortar el contacto antes de que el engaño avance. Además, incorporar hábitos simples de seguridad en el uso diario del teléfono puede marcar la diferencia.

Desde verificar la identidad de quien llama hasta evitar compartir información sensible, cada acción preventiva ayuda a reducir riesgos. Por eso, identificar ciertos patrones y adoptar medidas de precaución resulta clave para evitar caer en este tipo de fraudes.

Señales clave para identificar llamadas fraudulentas

Detectar una llamada sospechosa a tiempo puede marcar la diferencia entre evitar un fraude o convertirse en víctima. Existen algunas características comunes que suelen repetirse en este tipo de hechos y que funcionan como señales de alerta desde el primer momento.

Uno de los indicios más frecuentes es la falta de identificación clara del emisor. Cuando la comunicación proviene de un número desconocido, oculto o con un prefijo internacional poco habitual, aumentan las probabilidades de que se trate de un intento de estafa. En general, las empresas y organismos oficiales suelen presentarse de manera formal e indicar el motivo del contacto.

Otro aspecto a tener en cuenta es el uso de la urgencia como herramienta de presión. Los estafadores suelen apelar a situaciones alarmantes o supuestos problemas que requieren una respuesta inmediata.

Este método busca que la persona actúe sin pensar ni verificar la información, disminuyendo las chances de que detecte el engaño o consulte con una persona de su confianza.

También es importante prestar atención a cualquier pedido de datos personales o información confidencial. Ninguna entidad legítima solicita contraseñas, códigos de verificación o datos bancarios completos a través de una llamada telefónica.

Ante una situación de este tipo, lo más recomendable es cortar la comunicación de inmediato y no brindar ningún tipo de información. Si las dudas persisten, lo ideal es comunicarse directamente con el banco o asistir presencialmente.

Además de las señales más evidentes, existen otros comportamientos que suelen repetirse en este tipo de fraudes y que pueden pasar desapercibidos si no se los tiene en cuenta.

Otro punto a considerar es cuando se menciona información parcial, como el nombre o algún dato general, para aparentar legitimidad. En muchos casos, estos datos pueden haber sido obtenidos previamente y se utilizan para hacer más creíble el engaño.

Reconocer estas situaciones, aplicar las mencionadas sugerencias y mantener una actitud cautelosa permite disminuir significativamente las probabilidades de caer en una estafa telefónica.